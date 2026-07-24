Giornalismo sotto attacco in Italia

«Fraternità in vacanza, non lasciamo soli i poveri e gli anziani». Il numero speciale di “Piazza San Pietro”

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Redazione
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È un numero attraversato da un forte messaggio di speranza quello di luglio-agosto di Piazza San Pietro, il magazine edito dalla Basilica Vaticana e diretto da padre Enzo Fortunato. Un’edizione estiva intensa, ricca di riflessioni spirituali, approfondimenti culturali
e testimonianze capaci di parlare al cuore dei lettori. La copertina è dedicata alla visita di Papa Leone a Lampedusa avvenuta il 4 luglio, un
pellegrinaggio di preghiera e solidarietà, in cui il Pontefice ha voluto focalizzare l’attenzione mondiale sul dramma delle migrazioni e sulla dignità umana, visitando i luoghi simbolo del dolore e della speranza attraverso la Porta d’Europa nel cuore Mediterraneo. Un viaggio che diventa testimonianza concreta di vicinanza agli ultimi e ai popoli segnati dalle migrazioni e dalle sofferenze. Uno degli spazi più autentici della rivista è rappresentato dalla rubrica “Dialogo con i lettori”, che ospita una toccante corrispondenza tra Maurizio, da Roma, e Papa Leone. Nella sua lettera, Maurizio confida al Pontefice il desiderio di vivere le vacanze non soltanto come un periodo di riposo, ma come un’occasione per rafforzare la propria fede. «Vorrei riuscire a rallentare l’incessante e frenetico ritmo della vita quotidiana… e ritrovare uno spazio autentico di incontro con Dio Padre», scrive il lettore, chiedendo come trasformare il tempo estivo in un autentico cammino spirituale. La risposta di Papa Leone è un invito a guardare oltre sé stessi. «Alle famiglie dico: non lasciate soli i vostri anziani», scrive il Pontefice, ricordando anche i poveri, i malati, i migranti, le vittime delle guerre e quanti non possono concedersi neppure un tempo di riposo. E ancora: «Utilizzare anche il tempo dell’estate per vivere il Vangelo della pace e della misericordia», evitando «gli eccessi e gli sprechi, il materialismo e il consumismo» e riscoprendo la sobrietà come autentica testimonianza cristiana. Un messaggio che va oltre il tempo delle vacanze e si trasforma in un appello universale alla fraternità. Per Papa Leone, infatti, la vera rigenerazione passa attraverso la solidarietà, la vicinanza ai più fragili e la riscoperta dell’amore come unica forza capace di dare un futuro al mondo. «Crediamo in Lui, speriamo in Lui, seguiamo Lui!», conclude il Pontefice, lasciando ai lettori una riflessione che accompagna l’estate e invita ciascuno a trasformare il tempo del riposo in un’occasione di crescita umana e spirituale.

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