Giornalismo sotto attacco in Italia

Sei anni senza Mario Paciolla. Facciamo rumore per avere verità e giustizia

Appuntamenti & Eventi
Redazione
0 0

Ci sono assenze che il tempo non riesce ad abitare. Restano lì, sedute al tavolo di casa, in una stanza che nessuno ha il coraggio di cambiare,
tra fotografie che non chiedono di essere guardate ed un nome che continua a tornare, ogni giorno, con la stessa ostinazione del primo.
Dicono che il tempo lenisca ogni ferita. Forse è vero. Ma ci sono domande che non conoscono il calendario, continuano a camminare accanto a chi resta, entrano nel sonno, si siedono a tavola, accompagnano ogni alba e ogni sera ritornano, con la stessa discrezione del dolore. Qualcuno dice che bisogna andare avanti. Ed è vero. Ma andare avanti non significa voltarsi dall’altra parte. Significa continuare il cammino senza lasciare indietro un nome, senza permettere che il silenzio prenda il posto della verità. Per questo continueremo a cercarla.
Lo dobbiamo a Mario, ai suoi sogni, alle sue idee, a quella fiducia ostinata che esistano ancora uomini e donne disposti a partire non per conquistare, ma per tendere una mano. Lo dobbiamo anche a tutti quelli che continuano a credere che la pace non sia una parola, ma una strada. E se un giorno la verità troverà il coraggio di tornare, non sarà soltanto una risposta. Sarà il viaggio più lungo, quello della verità
che finalmente farà rotta verso casa.
 #giustizia #verità
Condividete, fate casino, non archiviamo!

 

Il corpo di Mario è stato scoperto la mattina del 15 Luglio 2020 con segni di asfissia e ferite sul corpo, fatto che ha velocemente portato la Medicina Legale in Colombia a qualificare il caso come suicidio. Nonostante ciò, i risultati dell’autopsia in Italia, mantenuti riservati, hanno permesso al Pubblico Ministero di aprire un’indagine per omicidio.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Il nostro festival a Castiglioncello dal 9 luglio. Nel segno dei diritti

Redazione

Riforma legge elettorale: il 30 giugno iniziativa pubblica a Roma

Lorenzo Spadacini

Una bella serata a Roma con Articolo21. Per la Costituzione e contro tutti i bavagli

Redazione

Martedì 9 giugno alla Casa internazionale delle donne (Roma) la FestAssemblea nazionale di Articolo21. INSERITE LA VOSTRA ADESIONE

Redazione

Le giornate di Luigi Di Rosa, ucciso per mano fascista a Sezze 50 anni fa

Redazione

Il Primo Maggio per noi si chiama Paul

Bruno Giordano, Marco Omizzolo, Sandro Ruotolo
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.