Giornalismo sotto attacco in Italia

Non si può archiviare la voce di Caterpillar

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Daria Bonfietti
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Tanti anni fa, attorno all’Associazione cominciai a sentire uno strano “movimento” (si muoveva, è vero, anche il conto corrente).

Tanti messaggi: “una risma per la verità”, “una risma per sapere”. Capii alla fine che si trattava di un’ iniziativa “autonoma” di una trasmissione radiofonica che allora, confesso, non seguivo particolarmente, Caterpillar.

Avevano letto, nella cronaca, nella cronaca giudiziaria, le difficoltà nell’Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica nella lotta per la verità, nel seguire, pungolare l’impegno della Magistratura.

In quel tempo bisognava documentarsi, leggere gli atti, fotocopiare, duplicare i documenti per poter comprendere “la situazione”.

È nata da quella iniziativa autonoma – un segno del voler raccontare insieme al volere agire – una profonda amicizia con i conduttori della trasmissione.

E poi negli anni, con la radio, Caterpillar ha continuato a raccontare Ustica.

Tanti episodi, tutti di straordinario impatto e concretezza.  Voglio citarne uno per tutti: il racconto del DC-9 Itavia che torna a Bologna in una lunga notte di viaggio lungo l’Autostrada del Sole chiusa in vari tratti per l’occasione (parliamo del relitto ripescato dal mare, ricomposto per esigenze di giustizia in un hangar a Pratica di Mare e da lì trasportato, con un lungo corteo di mezzi speciali, dai Vigili del fuoco a Bologna).
Una lunga cronaca notturna, un viaggio tra passato (la tragedia) e futuro (il Museo che doveva nascere), tra storia e volontà di ricordare.

Adesso non voglio parlare della magia nella radio, ma Caterpillar è stato la magia della radio. Una magia che non si può spegnere.
E allora dobbiamo far sentire forte il nostro impegno – in questo 46° Anniversario della Strage di Ustica – a non voler archiviare la Memoria, a non archiviare le indagini e a non archiviare le nostre voci e la nostra volontà di chiedere verità e giustizia e di fare memoria.

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