I morti sul lavoro non sono (solo) una statistica

Non fredde statistiche, non numeri, ma persone, che purtroppo non hanno fatto più ritorno a casa, perchè sono morte sul lavoro.
Un bollettino di guerra, che non può e non deve lasciarci indifferenti.
Questi i morti sul lavorio da inizio anno in Italia.
Questi i morti sul lavorio da inizio anno in Italia.
03/01/2026 Romeo Spera operaio di 53 anni.
05/01/2026 Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni.
08/01/2026 Antonio Formato operaio di 69 anni.
08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni.
09/01/2026 Halili Xhevdet operaio di 59 anni.
08/01/2026 Antonio Formato operaio di 69 anni.
08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni.
09/01/2026 Halili Xhevdet operaio di 59 anni.
10/01/2026 Dario Codeluppi perito industriale di 50 anni.
12/01/2026 Claudio Salamida operaio di 46 anni.
13/01/2026 Erri Talone operaio di 41 anni.
13/01/2026 Erri Talone operaio di 41 anni.
14/01/2026 Danilo Bergagna boscaiolo di 35 anni.
16/01/2026 Loris Buscaglia operaio di 55 anni.
16/01/2026 Loris Buscaglia operaio di 55 anni.
20/01/2026 Said Fennouni operaio di 48 anni.
21/01/2026 Josip Krizanec autotrasportatore di 30 anni.
21/01/2026 Andrea Cricca agricoltore di 24 anni.
23/01/2026 Alessio La Targia operaio di 40 anni.
23/01/2026 Federico Ricci operaio di 51 anni.
23/01/2026 Florinel Croitoru operaio di 59 anni.
27/01/2026 Vincenzo Pitasi, operaio di 59 anni.
02/02/2026 Diego Palladino operaio di 57 anni.
05/02/2026 Craiu Dino Florian operaio di 57 anni.
06/02/2026 Salvatore Tegas operaio di 72 anni.
06/02/2026 Stefano Vuolo operaio di 56 anni.
07/02/2026 Abdelhak Zanboura operaio di 53 anni.
13/02/2026 Giovanni Cosci tecnico di 79 anni.
16/02/2026 Catalin Moise Robu operaio di 55 anni.
18/02/2026 Christopher Ivare operaio di 32 anni.
20/02/2026 Marco Cacchiani operaio di 38 anni.
23/02/2026 Carmine Albero operaio di 24 anni.
24/02/2026 Niko Ulivieri 29 anni, pilota del corpo dei piloti del Porto di Livorno.
25/02/2026 Rocco Costantino operaio di 61 anni.
25/02/2026 Tommaso Andreuzza operaio di 27 anni.
26/02/2026 Nicola Iezza operaio di 68 anni.
28/02/2026 Antonio Russo operaio di 61 anni.
28/02/2026 Francesco Greco operaio di 50 anni.
02/03/2026 Loris Costantino operaio di 36 anni.
02/03/2026 Saveria Doldo, 42 anni, titolare di una ditta di trasporti.
04/03/2026 Stefano Contiero imprenditore di 51 anni.
05/03/2026 Marco Turra operaio di 58 anni.
05/03/2026 Dorel Ciobanu operaio di 51 anni.
09/03/2026 Paolo Gaggero operaio di 61 anni.
19/03/2026 Murat Tafciu operaio di 53 anni.
21/03/2026 Enrico Matera operaio di 29 anni.
21/03/2026 Enrico Matera operaio di 29 anni.
23/03/2026 Domenico Minadeo operaio di 62 anni.
23/03/2026 Mamour Mbow Pape operaio di 22 anni.
27/03/2026 Silvia Berton addetta alle pulizie di 60 anni.
30/03/2026 Ciro Di Martino operaio di 49 anni.
01/04/2026 Vincenzo Romano, operaio di 39 anni.
03/04/2026 Riaz Ahmed operaio di 55 anni.
03/04/2026 Sergiu Sirbu operaio di 52 anni.
04/04/2026 Roberto Gavioli operaio di 73 anni.
06/04/2026 Eolo Monelletta, imprenditore agricolo di 60 anni.
07/04/2026 Italo Carpi operaio di 54 anni.
03/04/2026 Sergiu Sirbu operaio di 52 anni.
04/04/2026 Roberto Gavioli operaio di 73 anni.
06/04/2026 Eolo Monelletta, imprenditore agricolo di 60 anni.
07/04/2026 Italo Carpi operaio di 54 anni.
10/04/2026 Daniluc Tiberi Un Mihai operaio di 50 anni e Najahi Jaleleddine operaio di 41 anni.
13/04/2026 Domenico Di Ponzio operaio di 38 anni.
13/04/2026 Nicolae Oprea operaio di 54 anni.
16/04/2026 Vittorio Tino operaio di 66 anni.
16/04/2026 Massimiliano Lauro operaio di 46 anni.
17/04/2026 Ciro Mennella operaio di 46 anni.
22/04/2026 Antonio Pizzuti meccanico di 55 anni.
24/04/2026 Nicolaie Ciur operaio di 51 anni.
29/04/2026 Pasquale Perna operaio di 37 anni.
22/04/2026 Antonio Pizzuti meccanico di 55 anni.
24/04/2026 Nicolaie Ciur operaio di 51 anni.
29/04/2026 Pasquale Perna operaio di 37 anni.
29/04/2026 Un operaio di 51 anni.
30/04/2026 Danilo Trentin imprenditore di 63 anni.
30/04/2026 Rocco Retucci operaio di 67 anni.
04/05/2026 Marco Rocchini, operaio di 48 anni.
07/05/2026 Driss Najem operaio di 51 anni.
08/05/2026 Fabio Cananzi operaio di 46 anni.
12/05/2026 Raffaele Settembre operaio di 47 anni.
14/05/2026 Massimo Pinna imprenditore edile di 54 anni.
15/05/2026 Asmir Slomic operaio di 51 anni.
15/05/2026 Vasile Comaschi, operaio di 52 anni.
16/05/2026 Andrea Scalambra operaio comunale di 59 anni.
19/05/2026 Raffaele Sacchitelli imprenditore agricolo di 34 anni.
20/05/2026 Rudi Simaneta operaio di 60 anni.
21/05/2026 Franco Vescio operaio di 51 anni.
21/05/2026 Michele Amelia operaio di 41 anni.
21/05/2026 Rosario Pulerà operaio di 62 anni.
22/05/2026 Viorel Ciocan operaio di 35 anni.
26/05/2026 Giacomo Pucci, operaio di 30 anni.
26/05/2026 Simone Dallai, operaio di 47 anni.
26/05/2026 Francesco Cannone, operaio di 31 anni.
27/05/2026 Un operaio di 35 anni.
27/05/2026 Gianluigi Piaccia operaio di 35 anni.
28/05/2026 Massimo Daniele Desideri imprenditore di 65 anni .
29/05/2026 Nando Cursio operaio di 55 anni.
29/05/2026 Sakil Hosseini operaio di 26 anni.
01/06/2026 Raffaele Magri operaio di 58 anni.
02/06/2026 Mohammed Gannaoui operaio di 27 anni.
03/06/2026 Fauzi Marwen operaio di 33 anni.
04/06/2026 Salvatore Consolatevi meccanico di 53 anni.