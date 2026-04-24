Giornalismo sotto attacco in Italia

25 aprile. L’impossibile riappacificazione non contemplata dalla Costituzione

Articoli
Daniele Biacchessi
0 0

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, promuove in questo 81esimo anniversario della Liberazione, una riappacificazione tra antifascisti e fascisti. Ricorda che, quando era ministro della Difesa, deponeva una corona al monumento ai partigiani  posto al cimitero Maggiore di Milano e poi si spostava al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana. Ci andava in forma privata perché, secondo lui, era un momento di  pacificazione. “Almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doveroso”, ha spiegato La Russa. 

 
La Costituzione non parifica partigiani e repubblichini.
Ignazio La Russa, come tutti i ministri in carica del Governo guidato da Giorgia Meloni, ha giurato sulla nostra Costituzione, anche se molti di loro provengono sul piano politico dall’esperienza del Movimento sociale italiano, partito nato dalle ceneri del fascisimo. In molti vorrebbero cambiare la Costituzione, ma ogni tentativo non è andato a buon fine: l’esito dell’ultimo referendum sulla giustizia, con la vittoria del fronte del no, ha impedito che ciò potesse accadere. La Costituzione è nata dalla Resistenza, come ha voluto ribadire più volte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e tutti i Capi di Stato italiani dal dopoguerra a oggi. Questa Costituzione non prevede alcuna riappacificazione, non parifica partigiani che combattevano a fianco delle truppe anglo americane e repubblichini, alleati dei nazisti che occupavano il nostro Paese. Anzi la Carta costituzionale vieta e sanziona, anche in modo pesante, la ricostituzione del Fascismo in ogni sua forma, anche attraverso una timida elegia.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Quale regola avrebbe violato Mottola? Punire Report per un’inchiesta scomoda è paradossale

Giuseppe Giulietti

Riattivata la scorta a Mimmo Rubio

Redazione

Anna Foa a Latina il 25 aprile: apre la rassegna Lievito

Redazione

Tina Merlin, dalla Resistenza alla libertà di raccontare

Alekos Prete

Il 25 Aprile festa divisiva, divide i fascisti dagli antifascisti

Giuseppe Giulietti

Spioni e testimoni. Oltre la Squadra Fiore

Davide Mattiello
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.