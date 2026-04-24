25 aprile. L’impossibile riappacificazione non contemplata dalla Costituzione

Il presidente del Senato Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato, promuove in questo 81esimo anniversario della Liberazione, una riappacificazione tra antifascisti e fascisti. Ricorda che, quando era ministro della Difesa, deponeva una corona al monumento ai partigiani posto al cimitero Maggiore di Milano e poi si spostava al Campo 10 dove sono sepolti molti ignoti, diversi caduti della Repubblica Sociale italiana. Ci andava in forma privata perché, secondo lui, era un momento di pacificazione. “Almeno quando si parla di coloro che hanno dato la vita, mi sembra doveroso”, ha spiegato La Russa.

La Costituzione non parifica partigiani e repubblichini.