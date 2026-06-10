Giornalismo sotto attacco in Italia

Ciao Ettore, compagno di tante battaglie

Articoli
Giuseppe Giulietti
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Ci ha lasciato Ettore Guastalla, amico e compagno di altre stagioni.
Tra i fondatori delle prime radio democratiche, impegnato nella realizzazione del circuito Area, primo tentativo di creare una rete che non fosse schiacciata da interessi puramente commerciali e private.
In quel mondo difficile cercarono di dare voce agli oscurati, a chi reclamava i diritti costituzionali
Fu tra i fondatori del gruppo di Fiesole e poi di Articolo 21, fu lui a darci una voce a impostare il sito con Stefano Corradino, Giorgio e Giuliano Santelli e Michele Cervo.
Per anni, poi a Rainews, nella stagione dell’avvio, quella segnata dalla direzione di Roberto Morrione, del quale Ettore ê stato amico leale e generoso.
A nome di tutta l’associazione il nostro abbraccio alla sua compagna, Mara, ai suoi familiari, a chi ha avuto la fortuna di incontrarlo e compiere un pezzo di di strada e di lotte insieme.

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