Grande successo per la Pastasciutta Antifascista a Gubbio. Mauro Volpi presidente onorario di Articolo 21 in Umbria

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La grinta della partigiana Mirella Alloisio che, a quasi 101 anni, negli occhi ha la stessa di luce di 80 anni fa, “quand’era Rossella”. La commozione, tangibile, quando vengono lette le parole di Piero Calamandrei sui fratelli Cervi. La passione del costituzionalista Mauro Volpi e di Beppe Giulietti, “padre” di Articolo 21, quando parlano di legge elettorale e degli attacchi alla Carta fondamentale da parte di esponenti del governo e della maggioranza. E poi la musica, le canzoni “resistenti”, i cori e i fazzoletti tricolori che ruotano in aria.

E’ stata un grande successo, la Pastasciutta Antifascista 2026 alla Libera Repubblica di Alcatraz organizzata dalla sezione Anpi “Wlakiria Terradura” di Gubbio, in collaborazione con Spi Cgil e Articolo 21.

Una location “nuova” per la manifestazione, che quest’anno ha voluto coniugare le “storiche” tagliatelle di casa Cervi (offerte a un intero paese del Reggiano il 25 luglio 1943, giorno della caduta di Mussolini) al centenario di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura 1997. Con un valore aggiunto, per Gubbio: il 25 luglio è anche l’anniversario della liberazione della città.

E Alcatraz (fondata più di 40 anni fa dal figlio di Fo, Jacopo, e gestita dalla nipote Mattea) ha spalancato le porte e ha abbracciato i cento partecipanti che sono saliti sulle colline a metà strada tra Gubbio e Perugia per trascorrere una giornata all’insegna non solo del buon cibo, ma anche – e soprattutto – dei valori fondanti della Repubblica, scolpiti nella Costituzione: democrazia, diritti, libertà, solidarietà, pace, antifascismo.

Una giornata intensa e coinvolgente, che ha visto anche una “nomina” fuori programma: il professor Mauro Volpi, su proposta di Beppe Giulietti, sarà il presidente onorario di Articolo 21 in Umbria.

Una festa che continuerà il 29 luglio, alle 18.30 alla Biblioteca Speralliana. Mario Pirovano, collaboratore e allievo di Dario Fo, porterà in scena “Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare che non è servito a niente”. Tre storie partigiane di Dario Fo e Franca Rame con ingresso libero.

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