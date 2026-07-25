Giornalismo sotto attacco in Italia

Rocco Maruotti: “Come magistrati siamo preoccupati per il clima che si respira nel Paese”

Articoli
Roberto Bertoni
0 0
25 luglio, non una data qualsiasi. Ottantatré anni fa, infatti, in seguito alla seduta fiume del Gran consiglio del fascismo, conclusasi con l’Ordine del giorno Grandi, cadeva il regime mussoliniano e aveva inizio, di fatto, il biennio che avrebbe consentito il ritorno dell’Italia alla democrazia e alla libertà.
Nel giorno delle pastasciutte anti-fasciste, in onore della famiglia Cervi, Rocco Maruotti, segretario generale dell’ANM, ci regala un’intervista a metà fra storia e memoria: il G8 di Genova e la strage fascista di Bologna, l’anti-fascismo e la tragedia di Abderrahim Fakir, sempre a Bologna, le nuove norme “anti-maranza” varate dal governo, che contribuiranno a riempire ancora di più le carceri minorili, come se non bastasse il decreto Caivano, e la legge elettorale in discussione, i cui profili di incostituzionalità sono stati già segnalati da alcuni fra i più autorevoli costituzionalisti.
È un quadro allarmante, quello delineato da Maruotti: un’analisi lucida e senza strumentalizzazioni, una disamina basata sui fatti e compiuta in punta di diritto, comprese le possibili conseguenze che la suddetta norma anti-maranza potrebbe avere in autunno sulle manifestazioni studentesche e universitarie.
Pensieri e parole di un giurista che ha come faro la Costituzione: facciamone tesoro.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

La morte in diretta su internet

Riccardo Cucchi

Lo spettro di una guerra totale nel Golfo Persico

Ahmad Rafat

No, Roberto Saviano non è stato condannato per plagio

Tiziana Barillà

La dura battaglia per la legalità sul lavoro in provincia di Latina. Assalto all’auto degli ispettori

Graziella Di Mambro

Omicidio Luigi Esposito a Eboli: confessa il presunto killer, arrestato 26enne tunisino

Désirée Klain

Georgia: giornalista imprigionato per un post satirico

Riccardo Noury
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.