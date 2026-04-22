Il nostro omaggio a Giacomo Matteotti per il 25 Aprile

Anche quest’anno il 25 aprile Controcorrente Lazio renderà omaggio a Giacomo Matteotti, con una piccola delegazione insieme ad Articolo 21. Saranno deposti fiori sul monumento che ricorda il suo assassinio, sul lungotevere di fronte a quella che fu la sua casa a Roma.
C’è stato uno scempio nei mesi scorsi a una delle targhe che compongono il monumento che da 50 anni ricorda il primo martire antifascista, il deputato socialista indomabile e il giornalista ucciso su ordine di Benito Mussolini.
Sulla lapide è scritta la frase che Matteotti pronunciò in parlamento il 30 maggio 1924, poco prima del suo assassinio: “Uccidete pure me ma l’idea che è in me non la ucciderete mai”.
L’appuntamento è al lungotevere Arnaldo da Brescia alle ore 10.
(Nella foto l’omaggio dello scorso anno)