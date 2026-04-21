Giornalismo sotto attacco in Italia

“Il libro segreto di CasaPound”. A Orvieto il 7 maggio la presentazione del libro di Paolo Berizzi

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Redazione
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I Presidi Articolo Ventuno di Orvieto e Città della Pieve insieme per riflettere su una pagina nera del nostro Paese. Venerdì 7 maggio 2026 ad Orvieto presso Atrio Palazzo dei sette alle ore 17.30 si terrà l’incontro pubblico con l’autore del libro “Il libro segreto di CasaPound” edizioni Fuori scena.
L’autore e giornalista Paolo Berizzi ormai da tempo sotto scorta per le minacce di morte ricevute dai neofascisti, ci racconterà tramite il suo libro d’inchiesta un mondo che ci riguarda tutti, perché il neofascismo, soprattutto quando è sdoganato, sfacciato, protetto e coperto direttamente o indirettamente da chi ha in mano il potere, è pericoloso per la democrazia.
Una “gola profonda” racconta dall’interno la più importante organizzazione neofascista italiana degli ultimi vent’anni. I finanziatori. I misteri del palazzo-fortino nel cuore di Roma occupato dal 2003. Il “piano B” eversivo in caso di sgombero. I legami con la destra di governo. La violenza come metodo, i campi di addestramento, i riti pagani-esoterici. La copertura delle istituzioni, i rapporti con i media mainstream. Tutto questo venerdì 7 maggio ore 17.30. Articolo Ventuno vi aspetta.

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