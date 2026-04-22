Alberto Trentini ringrazia i sindaci che lo hanno sostenuto

0 0

Alberto Trentini ringrazia formalmente, con una bella lettera, i sindaci e le amministrazioni locali italiane per il sostegno e l’incoraggiamento ricevuto ai fini della liberazione. Ne riportiamo il testo integrale.

“Con queste poche righe desidero farvi pervenire il mio più profondo e commosso ringraziamento. Durante i duri giorni della mia prigionia in Venezuela, purtroppo, non mi era permesso avere notizie di quanto accadeva fuori e non ero a conoscenza della straordinaria

mobilitazione che si stava svolgendo in Italia, in mio favore. Solo pochi mesi fa, riacquistata la libertà, ho potuto scoprire con immenso stupore e commozione quanto avete fatto per me. Sapere che, mentre io vivevo l’isolamento del carcere, intere comunità si sono unite per

far sentire la propria voce, chiedendo giustizia e dignità per la mia persona, è per me fonte di una gratitudine inesprimibile. La sensibilità da voi dimostrata e l’impegno profuso nelle vostre iniziative non sono stati solo atti formali, ma una testimonianza tangibile di civiltà. L’Italia si è confermata ancora una volta un presidio fondamentale di partecipazione democratica e umana. Grazie per non aver permesso che il silenzio avesse la meglio e per aver mantenuto viva l’attenzione sulla mia vicenda quando io non potevo farlo”.

Leggi anche https://www.articolo21.org/2026/01/alberto-trentini-libero-stendiamo-un-velo-pietoso-su-chi-oggi-si-prende-meriti/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21