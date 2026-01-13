Giornalismo sotto attacco in Italia

Alberto Trentini libero, stendiamo un velo pietoso su chi oggi si prende meriti

Giuseppe Giulietti
Alberto Trentini è libero. Oggi tutti si attribuiscono meriti, ma così non è stato e non è. I quasi 15 mesi trascorsi in quella prigione potevano e dovevano essere evitati. Nel frattempo sono usciti detenuti americani, svizzeri, olandesi, francesi. Il prigioniero francese è uscito perché il governo, che pure non riconosce il risultato elettorale venezuelano, ha almeno preso le distanze dall’intervento illegale del duo Trump-Rubio.

Il ministro Tajani ha voluto ringraziare il segretario di Stato Usa, viene da chiedersi perché: forse l’intervento ha qualcosa a che vedere con il colpo di Stato? Lo stesso Trump non ha mai parlato di diritti umani, ma solo di petrolio e materie prime da mettere sotto controllo. Sarà il caso, in queste ore, di evitare strumentalizzazioni e propaganda.

Per questo il grazie di Articolo 21 va ad Armanda Colusso Trentini e a papà Ezio che hanno resistito con forza e dignità in tutti questi mesi. Poi grazie alla avvocata Alessandra Ballerini, che difende anche le famiglie Regeni, Paciolla, Rocchelli, vera protagonista delle trattative, da sempre impegnata nella difesa degli ultimi, a cominciare da quelli dei migranti.

Grazie agli amici di Luca che hanno animato ogni giorno iniziative per la liberazione di Alberto. Grazie a quanti, in tutta Italia, non hanno aspettato le invasioni di Trump per nominare e sostenere questa battaglia civile. Un grazie infine a quei media e quei giornalisti, in prima fila il Fatto ed Estefano Tamburrini, che hanno ogni giorno illuminato quel carcere impedendo che il nome di Alberto venisse oscurato e archiviato.

Per il resto stendiamo un pietoso velo.

(da Il Fatto)

Articolo21
