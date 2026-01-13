La famiglia di Alberto Trentini: siamo felicissimi ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo

0 0

La famiglia di Alberto Trentini e lo stesso cooperante hanno affidato all’avvocata Alessandra Ballerini la lettura, in aeroporto a Ciampino, di una lettera con le loro dichiarazioni. La riportiamo di seguito.

“Siamo felicissimi, ma la nostra felicità ha un prezzo altissimo. Non si possono cancellare le sofferenze e questi interminabili 423 giorni. Da adesso in poi abbiamo bisogno di vivere giornate serene e costruttive per tentare di cancellare i brutti ricordi e tentare di superare le sofferenze di questi 14 mesi. Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine in tanti modi diversi, anche silenziosamente ma efficacemente. Ora vi chiediamo di rispettare il nostro desiderio di stare un po’ raccolti lontani dal clamore di queste giornate per affrontare con tranquillità ed entusiasmo il futuro di libertà che ci attende. Un pensiero va a tutte le persone ancora detenute e alle loro famiglie. Che possano presto condividere la gioia della liberazione. La solidarietà dentro e fuori dal carcere è stata la nostra salvezza”.

