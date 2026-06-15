Nordio sul patentino antifascista: “Il Codice penale porta la firma di Mussolini”. Una folle corsa a destra senza confini

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Il ministro Nordio, non contento delle prestazioni fornite durante il referendum, ha pensato bene di replicare e andare oltre.

Questa volta, intervenuto in qualità di avvocato difensore della presidente Meloni, ha replicato agli editori di “più libri, più liberi” ricordando il contributo dato da Mussolini alla “libera editoria” con la pubblicazione dei codici e della legge Rocco.

Questo accade quando si comincia a inseguire i Vannacci, una folle corsa a destra senza confini.

Del resto quando il generale indica i cronisti nemici, nella lista finiscono quelli già odiati dal governo: i Report,i Berizzi, i Fanpage… Quelli che non fanno sconti e non rinunciano alla memoria.

Chi ha letto i libri di Berizzi, unico cronista sotto scorta in Europa per le minacce dei fascisti, o ha letto il libro di Giacomo Salvini, o ha guardato le inchieste di Report, Piazza Pulita, Fanpage sulla lobby nera, non avrà problemi a rintracciare la comune matrice.

Prepariamoci a tenere alta la guardia, a difendere la costituzione antifascista, come abbiamo fatto in occasione del referendum.

Quanto a Nordio lo ringraziano con affetto i familiari dei deportati e delle vittime di quello che ha dato un grande contributo alla editoria italiana

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