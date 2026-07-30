Al via Ju Buk, la giornalista Antonella Napoli apre la rassegna letteraria di Scanno

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Sarà la giornalista, scrittrice e reporter internazionale Antonella Napoli a inaugurare il percorso verso la VI edizione di Ju Buk Festival. L’autrice presenterà in anteprima il suo ultimo libro, “Voci di resistenza. Donne e diritti nell’era di Trump”, un’opera che raccoglie testimonianze di donne, migranti e attiviste impegnate nella difesa dei diritti umani e delle libertà civili.

«Storie diverse, stesso impegno per la libertà e i diritti»: è questo uno dei fili conduttori del volume, che racconta vite segnate dalla violenza del potere ma anche dalla capacità di opporsi, resistere e costruire alternative.

La scelta di aprire il cammino della VI edizione con Antonella Napoli si inserisce pienamente nella vocazione femminista e antifascista di Ju Buk Festival, da sempre impegnato a dare voce a chi trasforma la testimonianza in azione civile e la narrazione in strumento di cambiamento.

Reporter di guerra, analista di questioni internazionali e direttrice di Focus on Africa, Antonella Napoli è tra le più autorevoli giornaliste italiane impegnate sui temi dei diritti umani. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Freelance International Press Award 2018, dedicato alla memoria di Antonio Russo, il Premio Eccellenza Donna Fidapa 2024 e il Premio Spiga d’Argento per il suo impegno a favore della pace, della cooperazione e dei diritti dei popoli.

L’incontro rappresenterà un’occasione preziosa per riflettere sul significato contemporaneo della parola “resistenza”, tema che attraversa le pagine del libro e che dialoga idealmente con i valori che da sei anni animano Ju Buk Festival: memoria, giustizia sociale, emancipazione e difesa dei diritti.

Un’ouverture che annuncia una nuova edizione all’insegna dell’impegno culturale e della forza delle parole capaci di sfidare ogni forma di discriminazione e autoritarismo.

Tra gli altri appuntamenti della giornata, fuori festival, alle 12, il vodcast in diretta da fontana Sarracco con Barbara Schiavulli e il suo “Voragini”- condotto da Azzurra Rinaldi ed Eleonora de Nardis in collaborazione Equonomics per Ju Buk Feminist Festival.

Alle 19 Azzurra Rinaldi con “Soldi, sesso e potere- come il desiderio muove il mondo e i mercati” in dialogo con Paolo de Nardis.

Allr ore 20 Reading-performance di tutte le amiche di Ju Buk Feminist Festival per la direttrice Eleonora de Nardis

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