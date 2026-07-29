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Città della Pieve si mobilita per il Venezuela colpito dal terremoto: al via la raccolta fondi. C’è anche Articolo21

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Redazione
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Il Venezuela è stato colpito da una catastrofe sismica senza precedenti. Due violentissime scosse hanno devastato la capitale Caracas e la fascia costiera dello Stato di La Guaira, rasa quasi al suolo. Il bilancio ufficiale parla di 3.811 vittime e quasi 17.000 feriti, oltre a decine di migliaia di dispersi. Le famiglie coinvolte hanno perso tutto e hanno bisogno di tutto.

Di fronte a questa immane tragedia, Città della Pieve ha scelto di non voltarsi dall’altra parte e di essere concretamente al fianco delle comunità colpite, promuovendo una raccolta fondi che coinvolgerà l’intero territorio comunale, dal centro storico alle frazioni.

Le iniziative in programma

1. A partire dal 1° agosto saranno posizionate scatole-salvadanaio in numerosi punti commerciali di tutta Città della Pieve, nel centro storico e nelle frazioni, per raccogliere le donazioni dei cittadini.

2. Nelle giornate di sabato e in alcune giornate festive sarà allestito uno stand informativo dedicato alla raccolta fondi.

3. La raccolta si concluderà il 29 agosto con un evento-concerto in Piazza Plebiscito, che vedrà la partecipazione di artisti legati al territorio e culminerà nella consegna del ricavato a Medici Senza Frontiere e alla Croce Rossa Italiana.

Una mobilitazione corale

All’iniziativa hanno aderito in modo massiccio tutte le Associazioni del territorio e anche il Comune di Città della Pieve: il Sindaco sarà garante dell’intera operazione, a testimonianza della serietà e della trasparenza con cui verrà gestita la raccolta fondi.

Facciamo la nostra donazione: l’unione fa la forza. Anche una cifra minima può fare la differenza.

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