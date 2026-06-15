Giornalismo sotto attacco in Italia

Minacce fasciste e sessiste all’assessora Pratelli per aver partecipato al corteo di Roma

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“Il comitato provinciale dell’ANPI di Roma e la CGIL di Roma e Lazio esprimono la più totale vicinanza e solidarietà a Claudia Pratelli, Assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, da sempre al nostro fianco sulle battaglie per l’applicazione e il rispetto della nostra Costituzione. Ha partecipato come tanti alla grande manifestazione democratica e antifascista e di questa pubblicato un video sui suoi spazi social ed è stata letteralmente presa di mira con tantissimi commenti sessisti, violenti, minacciosi, intimidatori, auguranti stupri ed altri mali. Non ce ne stupiamo, questi sono i fascisti: persone sessiste e violente, la maggior parte delle volte vigliacche, perché agiscono solitamente al buio, in gruppo contro persone inermi, o dietro l’apparente anonimato di una tastiera. Questi sono i fascisti, altro che patrioti, difensori dei valori tradizionali italiani, sono dei meri delinquenti e come tali vanno trattati. I commenti sono stati debitamente denunciati e ci auguriamo che le autorità competenti individuino prontamente gli eroici e mitologici italioti e che si applichino nei loro confronti, severamente, le leggi della Repubblica. Ci auguriamo altresì che chi ha permesso e tollerato lo scempio di ieri, chi lo ha autorizzato in nome di una discutibilissima idea di democrazia, si ravveda e che tali offese alla Repubblica, alla Costituzione, alla Memoria non si ripetano. Applichino piuttosto le Leggi Scelba e Mancino. Da parte nostra non arretreremo di un centimetro, saremo sempre presenti e vigili contro i fascismi vecchi e nuovi e difenderemo gli spazi e le Istituzioni democratiche anche quando coloro che le ricoprono colpevolmente rimangono inermi, se non complici”. Così in  una nota l’Anpi di Roma.

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