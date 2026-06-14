Successo per la XII edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Due premi, 175 ospiti, 75 incontri, quattro mostre e quattro spettacoli per un’edizione che conferma l’interesse del pubblico per il giornalismo e l’attualità

Si è confermato un appuntamento di grande interesse per il pubblico, con oltre 8mila presenze da tutta la regione, ilche ha concluso la sua XII edizione domenica sera con la consegna del. Il riconoscimento, che gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, è andato adirettore di Fanpage, alla presenza di, giornalista e sorella di Daphne, e del Sindaco

L’opera donata al vincitore è stata realizzata dall’artista Andrea Verzegnassi. Questa opera in formato tabloid, pensata per rendere omaggio a Daphne Caruana Galizia, rielabora la prima pagina del Times of Malta del giorno dell’attentato, trasformandola in un messaggio universale contro le minacce ai giornalisti, ma vuole anche sottolineare la fragilità dell’informazione e della libertà di stampa.

Sei giornate ricche di incontri con giornalisti nazionali e internazionali, fotoreporter, professori universitari, magistrati, avvocati e divulgatori scientifici che hanno dibattuto non solo su tematiche internazionali al centro dell’attualità, come la guerra in Medio Oriente, la libertà di stampa in Russia, la politica degli USA e l’ascesa di potenze asiatiche come India e Cina, ma anche su temi e aree geografiche spesso ai margini del giornalismo mainstream come le mobilitazioni della Gen Z dal Marocco al Madagascar passando dall’Indonesia al Nepal e i movimenti femministi delle Afriche.

Al centro del dibattito anche la stretta attualità italiana con la situazione delle carceri minorili, le mafie, il giornalismo in rapporto con l’intelligenza artificiale, la questione di genere e i diritti umani nelle manifestazioni di piazza a 25 anni dal G8 di Genova.

A inaugurare il Festival, nella nuovissima location del parco Excelsior di via Roma, è stata la cerimonia di consegna per la V edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, un’occasione per ricordare la giornalista e vicepresidente di Leali delle Notizie, scomparsa prematuramente nell’agosto 2021. Il concorso, dedicato agli aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni, indagava il tema de Il cambiamento climatico: mitigazione e adattamento. Silvia Ronco è la vincitrice per la categoria articoli, mentre Maria Selene Clemente ha vinto nella sezione prodotti multimediali. Grazie al supporto della Cassa rurale e artigiana del Friuli Venezia Giulia, entrambe hanno ricevuto un premio da 2.500 euro e sono state ospiti durante la settimana del Festival, collaborando con l’ufficio stampa.

Grande affluenza anche alle quattro mostre allestite in occasione del Festival. Tre trovano spazio a Ronchi dei Legionari: a Villa Vicentini Miniussi si può visitare Eyewitness: Iran di Manoocher Deghati con una riflessione sull’Iran dal ‘79 all’85; nella sede di Leali delle Notizie in piazzetta Francesco Giuseppe si trova Sulla strada. Fotoreporter di Sicilia curata da Franco Lannino. Si continua nel vicino Auditorium Casa della Cultura per la mostra di Francesco Malavolta, Popoli in movimento, sui flussi migratori degli ultimi anni. Le mostre sono visitabili fino al 31 agosto. A Gradisca d’Isonzo, a Palazzo Torriani, infine 1976, il terremoto in collaborazione con il CRAF di Spilimbergo.

“Riuscire a coinvolgere tanti colleghi dall’Italia, e non solo, e ricevere un così grande riscontro di pubblico, ci sprona a guardare avanti con fiducia. Grazie ai tanti volontari che lavorano durante tutto l’anno per rendere possibile questo Festival, al sostegno delle istituzioni locali, alla collaborazione di enti e delle scuole, siamo riusciti a creare un’occasione di confronto, dibattito, crescita per i cittadini di oggi e di domani. Con entusiasmo siamo già al lavoro per Oltre il Festival, che si terrà dal 23 al 25 di ottobre. E chiaramente stiamo già pensando alla prossima edizione del Festival che si terrà dall’8 al 13 giugno 2027, sempre anticipata dagli incontri itineranti di Aspettando il Festival”, spiega Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie.

“Il Festival del Giornalismo rappresenta da anni un presidio prezioso di questo modo di intendere l’informazione: non come rumore, ma come conoscenza; non come semplificazione, ma come ricerca; non come divisione, ma come occasione di crescita”, sono le parole di Mauro Benvenuto, Sindaco di Ronchi. “Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Associazione Leali delle Notizie, che con passione, competenza e determinazione continua a far crescere questa manifestazione, rendendola un punto di riferimento ben oltre i confini della nostra città. Un ringraziamento va anche a tutte le istituzioni, agli enti, alle associazioni, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione. Come Sindaco provo un grande orgoglio nel vedere Ronchi dei Legionari diventare, ancora una volta, luogo di incontro, di dialogo e di pensiero. Ma provo soprattutto gratitudine verso chi, anno dopo anno, rende possibile tutto questo”.

Il Festival continua a essere un importante momento di formazione: alcuni appuntamenti hanno garantito crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti.

I PARTNER. Negli ultimi anni Leali delle Notizie ha avuto modo di allargare i propri orizzonti e stringere nuovi legami con altre realtà regionali, nazionali e internazionali. Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va, inoltre, dimenticato il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia-Credito cooperativo italiano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Il Festival è, inoltre, realizzato grazie al contributo delle Fondazioni Benefiche Alberto e Kathleen Casali di Trieste.

L’edizione 2026 del Festival gode nuovamente del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino e collabora con l’Ordine nazionale e regionale dei Giornalisti e la Federazione nazionale e regionale della Stampa, l’Università di Udine, Mondadori Bookstore di Monfalcone, Articolo 21, Thesis – Dedica Festival di Pordenone, Vicino/Lontano – Premio Tiziano Terzani di Udine, Heraldo Ets del Festival del Giornalismo di Verona, Treviso Giallo, Friuli Storia – Premio nazionale di storia contemporanea, Circolo della storia, Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin di Trieste, Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, Università degli Studi di Udine – Festival Collega-menti, Prisma-Fake News Festival di Udine, Teatro Miela-Bonawentura Soc. Coop. di Trieste, Protezione civile Ronchi dei Legionari, Pro Loco Ronchi dei Legionari, L’Albero del Melogramma, Consorzio culturale del monfalconese -Ecomuseo Territori, Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia, Circolo della Stampa di Trieste, Pro Loco Fogliano Redipuglia, Biblioteca comunale Sandro Pertini, Biblioteca comunale Staranzano, Trieste Airport, Museo d’arte diffuso, Associazione Social Warning – Movimento Etico Digitale APS, Git Grado, Associazione scrittori FVG, Festival dell’Acqua di Staranzano, Qudulibri, Cantieri Culturali Creativi, GiULiA Giornaliste, UCSI – Unione Cattolica della Stampa Italiana, Giochi a GoGo e Io ci vado APS.

Un grazie va ai partner tecnici S.C.A Montaggi Srl, Domini Legnami Srl, I Feudi Di Romans I – Azienda Agricola Lorenzon Srl, Azienda Agricola Brotto Marcello di Paolo Brotto, GIEMME Antincendio – Tecnoimpianti S.r.l., BBTEC – Impianti di spillatura SRL, Carrozzeria Andrian Renzo, Auto Noleggio Giorgio, Rv Motori Di Riccardo Visintin e Svuotiamo Servizio traslochi.

GLI SPONSOR. Alla riuscita della manifestazione, collaborano: Termopulizie S. C. Sas, Monfalascensori Installazione Assistenza Riparazione Ascensori, Conad, Geoclima International S.r.l. – Munters Group, Pontoni Udito & Tecnologia – Apparecchi acustici, Chiurlo, Calligaris, Bertogna Onoranze Funebri, Elifriulia: Servizi Elicotteristici e Scuola di Volo, Medicenter Cliniche, Mainardi Food Srl, Agenzia Investigazioni Private di Edi Ciesco, Caffè Trieste di Daniotti Enrico, Palestra Corpo Libero Ronchi, La Dosolina Agenzia Viaggi, Tabaccheria Finatti, Nuovo Caffè Bertoni, Timeout Drink & Food di Concetta La Spina, Studio Dentistico Coslovich, Az. Agricola Barducci, Bacer Delicatessen, Gioielleria Borgia di Vincenzo Borgia & C. Sas, Acconciature Cinzia, Container Tendaggi Per Interni, Serramenti Di Pierro, Ecofiniture – Colori E Finiture Edili, Gm Burger Club, La Botegheta Di Tonzar Paolo, Lineabella Centro Benessere di Spanghero Elisabetta, Cadenar Adelchi & C. S.A.S., Farmacia Rampino, Trattoria La Mariutta, “Tiamo” Modern Design Guest House, Glereani Serramenti Porte Scale, Bm Multicolor Di Massimo Biasioli, Taverna Caffè (Mavi), Farmacia Di Marino, Raoul Tattoo, Bar Trattoria Ok Fogliano (Sicaf), Villa Frio Frio Cams Rita, Record – Michele Poloni, Despar Grande Ronchi Walter Antonelli, Centro Odontoiatrico Santo Stefano, Meet Da Beppe (Giuseppe Buonocore), Immagini Di Stile Di Ornella Rusin, Db Services Srl, Studio Medico Terapia Del Dolore Dott. Arianna Solidoro, Erboristeria Il Fiore Dell’arte, Bar In Galleria Ronchi Dei Legionari, Opus Laboratorio Orafo Di Trapani Nicola | Ronchi e Tagliati X Il Successo By Capelli & Capelli.

LE SCUOLE. Importante, infine, la collaborazione con le scuole del territorio: ISIS Brignoli-Einaudi-Marconi di Staranzano, IC Don Milan di Aquileia, ISIS Sandro Pertini di Monfalcone, Istituto comprensivo di Doberdò del Lago in lingua slovena, Istituto professionale Ranieri Mario Cossar – Leonardo da Vinci di Gorizia, Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, IAL FVG di Latisana e ISIS Linussio di Codroipo.