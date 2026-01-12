La battaglia della famiglia e della società civile per la liberazione di Alberto Trentini

Diciamolo subito. Il merito primario della liberazione del cooperante veneziano Alberto Trentini è essenzialmente della famiglia, la cui perseveranza è stata a dir poco esemplare, dell’avvocato Alessandra Ballerini, di alcune testate giornalistiche, della società civile, di uomini delle istituzioni come il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dell’associazionismo. Fin da subito, poco dopo il suo arresto a Caracas 423 giorni fa, e il suo trasferimento nel carcere venezuelano di El Rodeo, è cresciuto nel paese un ampio schieramento che ha chiesto al Governo di fare tutto il possibile per liberare Trentini. Appelli, manifestazioni, qualche intervento diplomatico sotto traccia. Nulla è accaduto, fino al blitz militare del presidente Trump che ha catturato Maduro, ma lasciata intatta la struttura politica ed economica che guidava il Venezuela.

Una liberazione doverosa.