Giornalismo sotto attacco in Italia

Articolo21 ospita l’appello di 130 costituzionalisti sulla legge elettorale: perché per me è giusto firmare

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Articolo21 ospita ancora una volta volentieri l’appello dei 130 costituzionalisti sulla legge elettorale. Ricordiamo che furono proprio loro ad aprire le prime crepe nel ddl Sicurezza e a difendere la Costituzione durante il referendum che voleva imbavagliare la giustizia.

Questa proposta di legge si inscrive nel capitolo leggi bavaglio e mira a trasformare una minoranza in maggioranza e a sopprimere definitivamente il diritto di scelta, trasformando quelli che ancora votano in esecutori delle scelte di ristrette oligarchiche. Alla crisi della partecipazione si risponde incentivando l’astensione. Dalla democrazia alla “capocrazia”, per citare Michele Ainis.

Si tratta del tentativo di ribaltare i risultati del referendum e di riprendere il percorso verso un presidenzialismo senza controlli. Riguarda anche i giornalisti, anche quelli che fingono di non capire. Non casualmente il governo ha deciso di non recepire il Media freedom act e di continuare a “sequestrare” la commissione parlamentare di vigilanza.

Nei rapporti internazionali sulla libertà di informazione abbiamo superato l’Ungheria per la quantità di querele bavaglio scagliate contro cronisti, disegnatori, intellettuali, associazioni. Per questo è giusto firmare l’appello dei costituzionalisti, perché si tratta ancora una volta di una firma a sostegno della Costituzione.

Ci auguriamo che tutte le piazze mediatiche, tra uno speciale su Garlasco e l’altro, vogliano chiamare a parlare della legge elettorale chi, almeno una volta nella vita, abbia letto, anche rapidamente, la carta costituzionale.

Fonte: “Il Fatto Quotidiano”

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

“Torniamo alla Costituzione”. Appello di 140 costituzionalisti sulla legge elettorale. Oltre 5mila firme sul sito di Articolo21. FIRMIAMO TUTTI!

Redazione

“Imbavagliati”, successo dell’XI edizione. Sold out gli incontri con giornaliste e testimoni

Redazione

Premio Di Rosa a Sezze, dove la memoria è un valore democratico

Graziella Di Mambro

Garlasco, vent’anni dopo

Vincenzo Vita

Le parole della procuratrice del caso Sako Bakari sono l’antidoto ai Vannacci e ai Valditara

Davide Mattiello

Stallo Commissione Vigilanza Rai. Sciopero della fame Giacchetti. La nostra solidarietà

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.