Giornalismo sotto attacco in Italia

Ottavia Piccolo: “La liberazione di Alberto è il risveglio da un incubo”

Articoli
Redazione
0 0

Sulla liberazione di Alberto Trentini è intervenuta Ottavia Piccolo. .L’attrice e doppiatrice, che è anche presidente di Articolo 21 a Venezia, è il volto pubblico che in questi 423 giorni è stato più vicino ai familiari del cooperante veneto. E’ stata presente in molte iniziative con cui si chiedeva la liberazione e finalizzate a tenere accesi i riflettori su un caso apparso surreale e ingiusto dal primo momento. In queste ore Piccolo ha detto che “la liberazione di Alberto è il risveglio da un incubo”.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La battaglia della famiglia e della società civile per la liberazione di Alberto Trentini

Daniele Biacchessi

A Bologna il primo febbraio 2026 prima edizione del Premio Nazionale Andrea Purgatori

Redazione

Iran. Un Popolo in rivolta che chiede “una vita normale”

Ahmad Rafat

Repressione in Iran. Un fatto inatteso? No…

Riccardo Cristiano

SLAPP contro chi difende il territorio: solidarietà a Sperindei e Malini

Redazione

Guerra civile Rai. Perché un programma non può attaccare un altro

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.