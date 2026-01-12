Piacenza “festeggia” la liberazione di Alberto. “Felici di togliere lo striscione”

Giornalismo sotto attacco in Italia

“Uno striscione che esponiamo oggi con la felicità di poterlo mettere in archivio”.
La liberazione del cooperante italiano Alberto Trentini è stata celebrata anche alla Camera del Lavoro di Piacenza, luogo in cui Articolo21 Piacenza e la Camera del Lavoro avevano esposto uno striscione per tenere accesi i riflettori sulla sorte del cooperante, rimasto per oltre 400 giorni detenuto nelle carceri venezuelane.
Lo striscione, affisso nei mesi scorsi come segno di attenzione civile e di richiesta di verità e giustizia, è diventato oggi il simbolo di una battaglia che può finalmente dirsi conclusa: Alberto Trentini è libero.
“Oggi prevale la soddisfazione per il ritorno alla libertà di Alberto Trentini – spiegano Ivo Bussacchini, segretario generale Cgil Piacenza e Giovanna Palladini, portavoce Articolo21 Piacenza -. Allo stesso tempo, resta l’impegno a non abbassare mai la guardia: la libertà di informare, di cooperare, di difendere i diritti non può mai essere data per scontata. Questo striscione che oggi togliamo non è una fine, ma un promemoria di ciò che è necessario continuare a fare”.
La notizia della liberazione è arrivata all’alba di oggi, annunciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Insieme a Trentini è stato liberato anche un altro cittadino italiano, Mario Burlò. Dopo più di un anno di detenzione senza accuse formali, in condizioni definite critiche da organizzazioni internazionali per i diritti umani, si chiude una vicenda che ha suscitato forte preoccupazione e interrogativi profondi sulla tutela dei cooperanti impegnati in contesti difficili.
“È una notizia che aspettavamo da tempo – sottolineano Articolo21 Piacenza e Cgil Piacenza – e che restituisce senso anche alle tante iniziative di sensibilizzazione promosse in questi mesi, spesso nel silenzio generale. A Piacenza abbiamo voluto fare la nostra parte, ricordando ogni giorno che dietro a un nome c’era una persona, un lavoratore, un cooperante impegnato nell’aiuto alle comunità più fragili”.
La lunga detenzione di Trentini, avvenuta senza comunicazioni ufficiali e con contatti ridottissimi con la famiglia, ha tenuto alta l’attenzione di associazioni, sindacati e realtà della società civile. In particolare, Cgil e Articolo21 hanno più volte ribadito la necessità di garantire libertà e giustizia per tutti i prigionieri politici, i giornalisti, i sindacalisti e gli attivisti detenuti arbitrariamente nel mondo, riaffermando il valore universale dei diritti umani e del diritto internazionale.

