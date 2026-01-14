Ricomincia la strage: a Gennaio già otto morti sul lavoro

La mattanza quotidiana sul lavoro è già riniziata nell’indifferenza generale.

Inaccettabile che in un Paese che si definisce civile, ci siano tutti questi morti sul lavoro.

03/01/2026 Romeo Spera operaio di 53 anni, morto dopo due settimane di agonia.Era rimasto gravemente ferito, in un infortunio avvenuto in un deposito nel rione Pozzillo ad Acerra, in provincia di Napoli il 18 Dicembre 2025.Lascia la moglie e una figlia. 05/01/2026 Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, è morto schiacciato, per essere precipitato dentro al compattatore della carta a Borgoricco, in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figli.

08/01/2026 Antonio Formato operaio di 69 anni è morto sul lavoro, per essere caduto da un’altezza di 4 metri a Valdina, in provincia di Messina.

08/01/2026 Pietro Zantonini, vigilante di 55 anni, ogni 2 ore usciva dal gabbiotto per fare la ricognizione al cantiere delle Olimpiadi a Cortina, dove la temperatura era a 15 gradi sotto lo zero.È morto sul lavoro per il freddo causato dalle temperature polari.Lascia la moglie e due figli

09/01/2026 Halili Xhevdet operaio di 59 anni, è morto schiacciato da una pressa negli impianti Sesa a Este in provincia di Padova.Lascia la moglie e due figlie.

10/01/2026 Dario Codeluppi perito industriale di 50 anni, è morto dopo oltre 6 anni, per un infortunio sul lavoro avvenuto il 20 Novembre 2019.Era rimasto coinvolto in un grave infortunio, mentre operava ad una macchina a controllo numerico nella sede della Vetromeccanica a Provazzano di Parma, riportando gravi lesioni neurologiche e cardiache.Lascia una moglie e 3 figli.

12/01/2026 Claudio Salamida operaio di 46 anni, è morto per essere precipitato dal quinto al quarto piano, durante un controllo alle valvole alla ex Ilva di Taranto.Lascia la moglie e un bimbo piccolo.

13/01/2026 Erri Talone operaio di 41 anni è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali, in un capannone industriale a Piombinara (poco distante da Colleferro).Lascia la moglie e due figlie piccole