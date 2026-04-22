Ascari (M5S): “Vicenda Rubio è inquietante. Interrogherò subito il ministro Piantedosi”

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“A nome del M5S esprimo stima, solidarietà e affetto al cronista Mimmo Rubio, invitandolo a non mollare e a non tirarsi indietro nella decisiva battaglia contro ogni forma di malaffare. Presenterò immediatamente un’interrogazione al ministro Piantedosi per chiedergli conto della revoca della scorta a chi si batte in terra di frontiera contro una piovra che avvelena le nostre vite e i nostri territori.

Evidentemente, questo esecutivo, al di là delle chiacchiere e dei decreti con dentro norme incostituzionali, quando si tratta di lottare contro i cancri che infestano il nostro Paese è afono, per non dire di peggio”. E’ quanto afferma in una nota Stefania Ascari.

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