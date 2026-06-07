Il 9 giugno alla Casa Internazionale delle Donne. FestAssemblea nazionale Articolo21. Per la Costituzione e la democrazia, contro i bavagli

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Per la Costituzione, per la democrazia, contro ogni bavaglio sulla legge elettorale, sulla giustizia, sull’informazione.

Non siamo appassionati al dibattito sulle primarie, sui capi, sui transfughi del Pd. Abbiamo la sensazione che chi ha votato no al referendum e ha sfilato per Gaza non sia minimamente interessato a dibattiti che appassionano oligarchie autoreferenziali.

La manovra in atto, sostenuta dal polo Raiset, alimentata da fogli sovvenzionati dagli italiani, ma non letti dagli italiani, ha il chiaro intento di spostare l’attenzione dall’assalto alla Costituzione ai dettagli, via dagli schermi tasse, riarmo, morti sul lavoro, subalternità a Trump e Netanyahu, giù ore di trasmissione su Garlasco, case nel bosco, finta discesa delle accise, annunci senza riscontri.

Martedì 9 giugno dalle 18 alla Casa Internazionale delle Donne, ci ritroveremo con chi ha nel cuore la Costituzione antifascista, pacifista, antiraz zista.

Ci verranno a trovare delegazioni dalla Palestina, dall’Ucraina, dal Sudan, dall’Iran, dal Congo, sempre insieme agli oppressi e contro gli oppressori e gli invasori.

Non mancherà chi, con la flottiglia, ha cercato di arrivare a Gaza.

Ragazze e ragazzi del Licio Tasso di Roma ci regaleranno, verso le 20, una lettura dedicata alla Repubblica e la Costituzione, da Gobetti a Gramsci e non solo.

Subito dopo consegneremo la nostra tessera al segretario della associazione magistrati, Rocco Maruotti, e al gruppo di costituzionalisti per la democrazia che, dopo aver affrontato la battaglia referendaria, presenteranno da noi una documentata memoria sulla incostituzionale delle legge elettorale truffa predisposta dal governo della destra.

Insieme chiederemo la riconvocazione dei comitati per il No, ora e subito, altro che il dibattito sui fuoriusciti dal Pd e dintorni.

Tra qualche settimana approveranno la legge a colpi di voti di fiducia, poi anticiperanno la data del voto, dopo aver inasprito il controllo sul polo Raiset e non solo; senza calcolare le nuove minacce contro la giustizia ed ogni pensiero critico.

Saranno con noi tante e tanti cronisti, dal presidente dell’ordine dei giornalisti Carlo Bartoli alla segretaria Paola Spadari, da Andrea Vianello ad Enzo Nucci, da Antonella Napoli ad Antonio di Bella, da Riccardo Iacona a Tiziana Ferrario, da Paolo Borrometi a Nico Piro, da Mara Filippi Morrione ad Alessandra Mancuso, da Lidia Galeazzo a Giulia Presutti, da Graziella di Mambro a Désirée Klein, da Elisa Marincola a Matteo Pucciarelli a Fulvia Caprara, da Mimmo Rubio a Stefano Corradino, da Vincenzo Vita a Patrizia Migliozzi, da Roberto Natale a Barbara Scaramucci. Ma anche personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Tony Esposito.

Non dimenticheremo chi attende verità e giustizia dalla famiglia Regeni alla famiglia Rocchelli, dai Paciolla agli Alpi, senza dimenticare Giulio e Giulie di Egitto.

Premieremo autori e produttori del film su Regeni e avremo con noi Edoardo Purgatori e l’associazione dei familiari vittime della strage di Ustica con cui rilanceremo, anche da Roma il nostro non archiviare e la scorta mediatica.

Troverete tutto il programma sul sito

Vi aspettiamo il giorno 9 giugno.

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