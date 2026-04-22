Liberazione, dibattito a Cassino

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A Cassino (in provincia di Frosinone) un evento fissato per il 24 aprile (ore 18, presso la casa della cultura nel Parco B. Powell) mette insieme due date particolarmente rilevanti per la “città martire” della seconda guerra mondiale, ossia gli 81 anni dell’anniversario della Liberazione e la storia della città. L’appuntamento è organizzato dall’Anpi di cassino e vedrà dialogare Alberto Simone, direttore di Leggo Cassino, Irene Di Angelis Curtis “Se non ora quando?”, Ermisio Mazzocchi, storico e saggista, Vincenzo Vita e Roberto Bertoni, autori del libro “L’occupazione – Chi e come hanno ucciso il servizio pubblico”. Modererà i lavori Lorenzo Vita dell’Anpi di Cassino.

(Nella foto l’immagine di copertina del libro di Vita e Bertoni)

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