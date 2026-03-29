Giornalismo sotto attacco in Italia

Dario Fo, mio padre – Intervista con Jacopo Fo

Articoli
Roberto Bertoni
0 0

Dario Fo è stato un gigante, il re dei guitti, un giullare di carattere medievale, in grado, con la sua ironia, di sferzare il potere e metterlo costantemente in discussione (alcune di queste riflessioni sono tratte dalla motivazione del Premio Nobel per la Letteratura che gli venne conferito nel ’97 dall’Accademia di Stoccolma); tuttavia, è stato anche un uomo e un padre. E noi, in compagnia di Jacopo Fo, abbiamo deciso di raccontarne anche il lato privato, gli aspetti meno conosciuti, le caratteristiche che non si vedevano sul palco, i sogni e le speranze di un personaggio unico pure nella vita di tutti i giorni. Ne è venuto fuori un dialogo iper-politico: a tratti anche aspro, a tratti anche complicato ma proprio per questo intenso, particolare, in grado di far rifiorire il pensiero critico e restituirgli una speranza.

Infine Genova, di cui quest’anno si ricorda il venticinquennale: uno spartiacque generazionale, un evento globale e un ricordo dolorosissimo su cui abbiamo discusso, proprio come sul resto, convincendoci reciprocamente che ancora una volta ne sia valsa la pena.
P.S. L’ultima puntata, e direi l’intera intervista, è stata dedicata alla memoria di David Riondino, scomparso oggi all’età di settantatré anni. Un dolore immenso, che purtroppo non si rimarginerà.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Il mondo comandato dai sionisti, vietata ai cristiani la messa delle palme a Gerusalemme

Barbara Scaramucci

Maria Maddalena Rossi, una “madre della Repubblica” da riscoprire

Benedetta Sceresini

Attacco israeliano contro un’auto di giornalisti libanesi, tre morti

Marco Cesario

Identificazione Salis. Le motivazioni non ci convincono

Giuseppe Giulietti

No russi alla biennale di Venezia. E Israele? E Usa?

Redazione

Ricordiamo i 7 martiri di Camorena

Giuliano Santelli
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.