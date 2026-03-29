Identificazione Salis. Le motivazioni non ci convincono

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Le motivazioni portate per giustificare l’identificazione dell’europarlamentare Ilaria non ci hanno convinto.

Chi e perché ha disposto di rispondere con eccezionale solerzia alla richiesta arrivata dalla Germania?

Perché subito prima di una grande manifestazione contro la negazione del pensiero critico, le guerre di Trump e quei provvedimenti sulla sicurezza che vogliono colpire la libera circolazione del conflitto e delle opinioni?

Il segnale è chiaro: se possono fermare un’europarlamentare, figuriamoci se non possono fermare cittadine e cittadini che non vogliono piegarsi di fronte al trumpismo di casa nostra.

Sullo sfondo una domanda: quando chi ha violato la legalità internazionale, appoggiato il genocidio ed è stato pure deferito alla corte penale internazionale, vorrà mettere piede in Italia, sarà perquisito, interrogato e arrestato con altrettanta tempestività?

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