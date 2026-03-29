Giornalismo sotto attacco in Italia

Identificazione Salis. Le motivazioni non ci convincono

Articoli
Giuseppe Giulietti
0 0

Le motivazioni portate per giustificare l’identificazione dell’europarlamentare Ilaria non ci hanno convinto.
Chi e perché ha disposto di rispondere con eccezionale solerzia alla richiesta arrivata dalla Germania?
Perché subito prima di una grande manifestazione contro la negazione del pensiero critico, le guerre di Trump e quei provvedimenti sulla sicurezza che vogliono colpire la libera circolazione del conflitto e delle opinioni?
Il segnale è chiaro: se possono fermare un’europarlamentare, figuriamoci se non possono fermare cittadine e cittadini che non vogliono piegarsi di fronte al trumpismo di casa nostra.
Sullo sfondo una domanda: quando chi ha violato la legalità internazionale, appoggiato il genocidio ed è stato pure deferito alla corte penale internazionale, vorrà mettere piede in Italia, sarà perquisito, interrogato e arrestato con altrettanta tempestività?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Il mondo comandato dai sionisti, vietata ai cristiani la messa delle palme a Gerusalemme

Barbara Scaramucci

Maria Maddalena Rossi, una “madre della Repubblica” da riscoprire

Benedetta Sceresini

Attacco israeliano contro un’auto di giornalisti libanesi, tre morti

Marco Cesario

Dario Fo, mio padre – Intervista con Jacopo Fo

Roberto Bertoni

È inaccettabile che nel 2026 si continui a morire per lavorare

Marco Bazzoni

No russi alla biennale di Venezia. E Israele? E Usa?

Redazione
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.