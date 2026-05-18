Giornalismo sotto attacco in Italia

Pavia ricorda Andrea Rocchelli: il 23 maggio “Note dal Mediterraneo per Gaza”

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Il 23 maggio 2026, nel Cortile Teresiano di Pavia, si terrà Note dal Mediterraneo per Gaza, un concerto solidale che intreccia musica, memoria e impegno civile. L’iniziativa — promossa dalla collaborazione di enti e associazioni del territorio. Nell’occasione sarà ricordato Andrea Rocchelli, il fotoreporter pavese ucciso nel Donbass il 24 maggio 2014.

La serata prenderà il via alle 19:00 con un ciclo di riflessioni e testimonianze. Interverranno Khader Tamimi, pediatra e presidente della Comunità Palestinese della Lombardia; Sarah Mustafa, scrittrice italo-palestinese cresciuta in un campo profughi in Giordania; e Belal Albashiti, professore di Management all’Università Al Azhar di Gaza, oggi ricercatore all’Università di Pavia, che con la moglie e i quattro figli è riuscito a lasciare Khan Younis. A concludere i lavori sarà Giuseppe Giulietti, giornalista e coordinatore nazionale di Articolo 21, che porterà una memoria di Andy Rocchelli e di tutti i giornalisti e fotoreporter uccisi dalle guerre nel nome della verità.

Il concerto vuole celebrare la pace, la resilienza e le culture del Mediterraneo, e ha un obiettivo concreto: raccogliere fondi da destinare agli aiuti umanitari a Gaza attraverso due realtà operative, Gazzella ODV,  attiva da oltre vent’anni nell’assistenza ai bambini palestinesi vittime della guerra  e il Comitato Provinciale di Pavia per UNICEF.

Il programma completo dell’evento è disponibile qui.

Il giorno seguente, 24 maggio, il Collegio Ghislieri inaugurerà il Giardino della Ricerca dedicato ad Andy, completando così due giorni in cui Pavia rende omaggio a un suo figlio e al valore del giornalismo libero.

 

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