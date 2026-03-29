Ogni giorno, in Italia, le persone escono di casa per andare a lavorare e tante di loro non fanno più ritorno, perchè muoiono sul lavoro. Non sono numeri, non sono fredde statistiche: sono vite spezzate, famiglie distrutte, futuri cancellati. È inaccettabile che nel 2026 si continui a morire per lavorare. Dietro a ogni incidente c’è spesso una catena di responsabilità: mancanza di controlli, formazione insufficiente, pressioni sui tempi di lavoro, risparmi sulla sicurezza. Tutti elementi che trasformano il lavoro—che dovrebbe essere dignità e realizzazione—in un rischio quotidiano.

Non possiamo più permetterci l’indifferenza. Serve un impegno concreto e immediato da parte di Istituzioni, aziende e cittadini:

più controlli rigorosi e frequenti nei luoghi di lavoro;

investimenti reali nella sicurezza e nella formazione;

una cultura del lavoro che metta al centro la vita e non il profitto;

responsabilità chiare e conseguenze certe per chi non rispetta le regole.

Ma serve anche qualcosa di più profondo: un cambiamento culturale. Dobbiamo smettere di considerare queste morti come inevitabili. Non lo sono. Ogni incidente evitabile è una sconfitta per tutti.

Parlarne, denunciare, pretendere sicurezza non è un atto di ribellione, ma di civiltà. È un dovere morale verso chi non c’è più e verso chi ogni giorno continua a lavorare con il diritto di tornare a casa. Non aspettiamo la prossima tragedia per indignarci. Agiamo ora.