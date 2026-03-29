Giornalismo sotto attacco in Italia

No russi alla biennale di Venezia. E Israele? E Usa?

Articoli
Redazione
0 0

Il ministro Giuli vorrebbe chiudere il padiglione russo alla biennale di Venezia, in omaggio alle sanzioni. Il presidente Buttafuoco gli ha ricordato che la Biennale, per statuto, è un ente autonomo e che sanzionare pittori, scultori, libri, musica, cinema non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione.
Facciamo pure finta che sia giusto sanzionare la Russia e chiudere quel padiglione, ne conseguirebbe l’obbligo di essere coerenti.
Che si fa con i padiglioni degli Stati che hanno sostenuto il genocidio a Gaza?
Che si fa con gli Stati, sempre Stati Uniti e Gaza, i cui presidenti sono stati deferiti alla Corte penale Internazionale ?
Il padiglione ungherese resterà aperto?
E che dire di quello cinese?
A questo punto non sarà meglio chiudere direttamente la prossima rassegna della Biennale?

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

In

Related Post

Il mondo comandato dai sionisti, vietata ai cristiani la messa delle palme a Gerusalemme

Barbara Scaramucci

Maria Maddalena Rossi, una “madre della Repubblica” da riscoprire

Benedetta Sceresini

Attacco israeliano contro un’auto di giornalisti libanesi, tre morti

Marco Cesario

Identificazione Salis. Le motivazioni non ci convincono

Giuseppe Giulietti

Dario Fo, mio padre – Intervista con Jacopo Fo

Roberto Bertoni

È inaccettabile che nel 2026 si continui a morire per lavorare

Marco Bazzoni
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.