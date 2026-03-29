No russi alla biennale di Venezia. E Israele? E Usa?

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Il ministro Giuli vorrebbe chiudere il padiglione russo alla biennale di Venezia, in omaggio alle sanzioni. Il presidente Buttafuoco gli ha ricordato che la Biennale, per statuto, è un ente autonomo e che sanzionare pittori, scultori, libri, musica, cinema non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione.

Facciamo pure finta che sia giusto sanzionare la Russia e chiudere quel padiglione, ne conseguirebbe l’obbligo di essere coerenti.

Che si fa con i padiglioni degli Stati che hanno sostenuto il genocidio a Gaza?

Che si fa con gli Stati, sempre Stati Uniti e Gaza, i cui presidenti sono stati deferiti alla Corte penale Internazionale ?

Il padiglione ungherese resterà aperto?

E che dire di quello cinese?

A questo punto non sarà meglio chiudere direttamente la prossima rassegna della Biennale?

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