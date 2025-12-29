Giornalismo sotto attacco in Italia

Oltre 100mila firme per dire NO alla controriforma della magistratura

Giuseppe Giulietti
In pochi giorni oltre centomila persone hanno già firmato, sul sito del Ministero della Giustizia, per il referendum oppositivo alla controriforma sulla giustizia.
Una partecipazione straordinaria che ora dovrà proseguire, in particolare tra i più giovani.
Un grazie anche alla nostra comunità che non ha mai esistito e che sta già preparando decine di iniziative in tutta Italia.
Ne parleremo anche nella prossima assemblea del lunedì con i nostri presidi.
Nel frattempo seguendo le indicazioni già sul sito firmiamo e facciamo firmare

Referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura. Ecco come firmare

