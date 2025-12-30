Giornalismo sotto attacco in Italia

Fico ritira la querela fatta da De Luca a Report. I gesti simbolici contano nella battaglia per la libertà di stampa

Graziella Di Mambro
E’ un caso singolo, è un gesto simbolico, un modo per iniziare la consiliatura; sia quel che sia, la scelta del nuovo presidente della Regione Campania, Roberto Fico, di ritirare la querela nei confronti dei giornalisti dii Report che fecero un servizio sullo stato della sanità campana assume un valore particolarmente importante nel momento in cui l’Italia segna un record di azioni legali infondate nei confronti dei giornalisti e ad opera, in larghissima misura, di soggetti con posizione dominante come i politici. Nella vicenda specifica la querela fu presentata dall’ex governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

“Per dare un segnale di distensione da subito, annuncio il ritiro della querela presentata dalla Regione nei confronti della trasmissione giornalistica Report sui dati della sanità campana”, ha detto Fico nel suo discorso all’aula del Consiglio regionale riunito per la prima volta nella XII legislatura. L’inchiesta giornalistica cui si fa riferimento, “Miracolo italiano” è andata in onda il 23 novembre scorso e riguardava le liste d’attesa per esami clinici e visite diagnostiche della rete pubblica.

“Questa è l’amministrazione che valorizza e rispetta il ruolo di cane da guardia della democrazia”, ha commentato il direttore di Report Sigfrido Ranucci.

La scelta di Roberto Fico di certo non sarà imitata dai molti altri politici e amministratori pubblici che hanno presentato querele contro i giornalisti italiani ma rappresenta un punto di partenza, dirimente, tra chi rispetta (davvero) la libertà di stampa e chi ne fa solo uno slogan vuoto.

