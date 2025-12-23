Giornalismo sotto attacco in Italia

Referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura. Ecco come firmare

Appuntamenti & Eventi
Redazione
REFERENDUM OPPOSITIVO ALLA RIFORMA COSTITUZIONALE DELLA MAGISTRATURA – raccolta firme ✍️

Ecco il link alla piattaforma di raccolta firme per la promozione del referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura.

✍️ Per firmare la richiesta di referendum segui questi passaggi:

– 👉🏻 clicca sul tasto accedi e inserisci le tue credenziali (tramite SPID/CIE/CNS);
– ⁠👉🏻 clicca sul campo ‘Raccolta di almeno 500.000 firme per il referendum confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”
– ⁠👉🏻 clicca sul tasto ‘sostieni l’iniziativa’ e segui le istruzioni finali

Alla richiesta di referendum oppositivo alla riforma costituzionale della magistratura é possibile dare la propria adesione fino al 30 gennaio 2026.

https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open

