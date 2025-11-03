Caso Ghiglia, Report svela i conflitti d’interesse: ora mi aspetto le dimissioni delle persone coinvolte

0 0

Chi avesse perso la puntata di Report di ieri sera vada a rivederla sul loro sito, oppure legga le puntuali ricostruzioni pubblicate sul Fatto. Nel corso della trasmissione abbiamo appreso delle continue interferenze e conflitti di interesse del commissario Agostino Ghiglia, e non solo nei confronti di Report. La trasmissione era nel mirino da tempo, i suoi referenti politici erano informati, a conferma che la solidarietà postuma era una mossa ipocrita, concordata un istante dopo l’esplosione della bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci.

Ad aggravare la situazione la richiesta di Ghiglia alla Rai di bloccare la puntata, persino i vertici di Telemeloni hanno preferito declinare l’invito. Il solo aver pensato di inviare la diffida rappresenta un atto grave e non più tollerabile. Non solo questa destra vuole colpire Report, ma hanno nel mirino anche il Domani, per l’inchiesta sulla Villa della presidente Meloni, Il Fatto ovviamente, e Fanpage, sito odiato da quando ha reso visibile il collegamento tra il partito e i giovani fascisti della loro organizzazione giovanile.

Questa autorità dovrebbe erogare sanzioni contro chi, rispettando le sentenze della Corte europea, ha giustamente informato cittadine e cittadini su fatti di assoluta rilevanza sociale? Come mai il Garante per la privacy non ha sanzionato Sangiuliano e Boccia che hanno rivelato i medesimi episodi – l’ex ministro ha persino tenuto un comizio sul Tg1?

Già che ci siamo, perché tanto silenzio sulle centinaia di intercettazioni, foto, messaggi diffusi su Garlasco? Vogliamo parlare delle rivelazioni di particolari non intimi, ma intimissimi? O forse Garlasco è una scelta in preparazione del prossimo referendum sulla controriforma della giustizia? E poi: come mai la medesima autorità finge di non sapere che la piattaforma Facebook sta oscurando chi osa parlare di Gaza e del genocidio, e tra queste anche la pagina di Articolo21?

La puntata di Report ha svelato inganni, conflitti di interesse, collusioni e il mancato rispetto del requisito dell’autonomia e della indipendenza. Mi auguro che le persone coinvolte presentino le dimissioni senza attendere la prossima puntata di Report.

