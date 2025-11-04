Fratoianni (Avs), dopo le parole di solidarietà a Ranucci nulla di concreto

Lo avevamo detto fin dal primo momento dopo l’attentato gravissimo, subito da Sigfrido Ranucci: va benissimo la solidarietà bipartisan ma servono atti concreti. Servivano e non sono ancora arrivati: sulle querele temerarie, sul Media Freedom Ac e così via.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.