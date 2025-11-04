Giornalismo sotto attacco in Italia

Fratoianni (Avs), dopo le parole di solidarietà a Ranucci nulla di concreto

News
Redazione
0 0
Lo avevamo detto fin dal primo momento dopo l’attentato gravissimo, subito da Sigfrido Ranucci: va benissimo la solidarietà bipartisan ma servono atti concreti. Servivano e  non sono ancora arrivati: sulle querele temerarie, sul Media Freedom Ac e così via.
Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

Atti che servono per garantire che chi fa giornalismo libero, chi  fa giornalismo d’inchiesta non subisca censure, intimidazioni, riduzione degli spazi di libertà. Tutto questo, purtroppo, – conclude il leader di SI –   invece continua ad accadere ed è molto grave.

