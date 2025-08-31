Il 6 settembre manifestazione  “Fermiamo la barbarie”

0 0

Sabato 6 settembre in tutta Italia si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese di Gaza. A Roma saremo in Piazza del Campidoglio dalle ore 18.

Un’azione di solidarietà a cui vogliamo fare eco mobilitandoci per fermare la barbarie e chiedere al Governo Italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale affinché s’impedisca il compimento di un genocidio, come denunciato dalle istituzioni internazionali.

Il governo israeliano ha infatti deciso di proseguire l’assedio della striscia di Gaza con un’ulteriore escalation militare, che prevede lo sfollamento della popolazione palestinese, e di costruire un nuovo insediamento sul territorio destinato allo stato di Palestina.

Scelte che confermano il vero obiettivo del governo israeliano: eliminare ogni fattibilità dei “due stati per i due popoli” e la possibilità stessa di esistenza dello stato palestinese.

Davanti a quello che sta accadendo è inaccettabile rimanere in silenzio. Non possiamo permettere che ciò avvenga sotto i nostri occhi. Non è più il tempo delle parole.

Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani, della legalità, della giustizia, del diritto umanitario debbono fermare questa barbarie.

PRIME ADESIONI

Anpi provinciale di Roma

Anppia Roma

Articolo 21

Associazione Stampa Romana

Auser Lazio

Attac Roma

CarteInRegola

Casa internazionale delle donne

Cgil Roma e Lazio

Comitati NO AD per il ritiro di ogni autonomia differenziata

Comitato No guerra No armi IV Municipio di Roma

Comitato per le future generazioni

Comitato Territoriale Municipio I, VIII, IX, X, XI, XII di Roma

Comunità Palestinese di Roma e Lazio

Compagno è il mondo

Diritti in Comune

Emergency

Federconsumatori Lazio

FSNI

Gaynet

Libera

Nonna Roma

Progetto Glicine

Rete degli Studenti Medi

Rete docenti antifascisti VII Municipio Roma

Rete no bavaglio

Rete numeri pari

Sbilanciamoci

Stop Rearm Roma

Sunia Roma

Transform! italia

Uds Roma

Udu Roma

