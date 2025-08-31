Il 6 settembre manifestazione  “Fermiamo la barbarie”

Sabato 6 settembre in tutta Italia si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese di Gaza. A Roma saremo in Piazza del Campidoglio dalle ore 18.
Un’azione di solidarietà a cui vogliamo fare eco mobilitandoci per fermare la barbarie e chiedere al Governo Italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale affinché s’impedisca il compimento di un genocidio, come denunciato dalle istituzioni internazionali.
Il governo israeliano ha infatti deciso di proseguire l’assedio della striscia di Gaza con un’ulteriore escalation militare, che prevede lo sfollamento della popolazione palestinese, e di costruire un nuovo insediamento sul territorio destinato allo stato di Palestina.
Scelte che confermano il vero obiettivo del governo israeliano: eliminare ogni fattibilità dei “due stati per i due popoli” e la possibilità stessa di esistenza dello stato palestinese.
Davanti a quello che sta accadendo è inaccettabile rimanere in silenzio. Non possiamo permettere che ciò avvenga sotto i nostri occhi. Non è più il tempo delle parole.
Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani, della legalità, della giustizia, del diritto umanitario debbono fermare questa barbarie.
PRIME ADESIONI
Anpi provinciale di Roma
Anppia Roma
Articolo 21
Associazione Stampa Romana
Auser Lazio
Attac Roma
CarteInRegola
Casa internazionale delle donne
Cgil Roma e Lazio
Comitati NO AD per il ritiro di ogni autonomia differenziata
Comitato No guerra No armi IV Municipio di Roma
Comitato per le future generazioni
Comitato Territoriale Municipio I, VIII, IX, X, XI, XII di Roma
Comunità Palestinese di Roma e Lazio
Compagno è il mondo
Diritti in Comune
Emergency
Federconsumatori Lazio
FSNI
Gaynet
Libera
Nonna Roma
Progetto Glicine
Rete degli Studenti Medi
Rete docenti antifascisti VII Municipio Roma
Rete no bavaglio
Rete numeri pari
Sbilanciamoci
Stop Rearm Roma
Sunia Roma
Transform! italia
Uds Roma
Udu Roma