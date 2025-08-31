Buon vento Global Sumud Flotilla

Il 6 settembre manifestazione  “Fermiamo la barbarie”

Articoli
Redazione
0 0
Sabato 6 settembre in tutta Italia si svolgeranno iniziative a sostegno della Global Sumud Flotilla, la vasta flotta civile e non violenta organizzata per consegnare aiuti di prima necessità a Gaza, riaprire i corridoi umanitari e rompere l’assedio che tiene sotto embargo e in isolamento la popolazione palestinese di Gaza. A Roma saremo in Piazza del Campidoglio dalle ore 18.
Un’azione di solidarietà a cui vogliamo fare eco mobilitandoci per fermare la barbarie e chiedere al Governo Italiano di schierarsi dalla parte della pace, della giustizia e del diritto internazionale affinché s’impedisca il compimento di un genocidio, come denunciato dalle istituzioni internazionali.
Il governo israeliano ha infatti deciso di proseguire l’assedio della striscia di Gaza con un’ulteriore escalation militare, che prevede lo sfollamento della popolazione palestinese, e di costruire un nuovo insediamento sul territorio destinato allo stato di Palestina.
Scelte che confermano il vero obiettivo del governo israeliano: eliminare ogni fattibilità dei “due stati per i due popoli” e la possibilità stessa di esistenza dello stato palestinese.
Davanti a quello che sta accadendo è inaccettabile rimanere in silenzio. Non possiamo permettere che ciò avvenga sotto i nostri occhi. Non è più il tempo delle parole.
Stati e governi democratici, membri delle Nazioni Unite, firmatari di accordi, trattati e convenzioni per il rispetto dei diritti umani, della legalità, della giustizia, del diritto umanitario debbono fermare questa barbarie.
PRIME ADESIONI
Anpi provinciale di Roma
Anppia Roma
Articolo 21
Associazione Stampa Romana
Auser Lazio
Attac Roma
CarteInRegola
Casa internazionale delle donne
Cgil Roma e Lazio
Comitati NO AD per il ritiro di ogni autonomia differenziata
Comitato No guerra No armi IV Municipio di Roma
Comitato per le future generazioni
Comitato Territoriale Municipio I, VIII, IX, X, XI, XII di Roma
Comunità Palestinese di Roma e Lazio
Compagno è il mondo
Diritti in Comune
Emergency
Federconsumatori Lazio
FSNI
Gaynet
Libera
Nonna Roma
Progetto Glicine
Rete degli Studenti Medi
Rete docenti antifascisti VII Municipio Roma
Rete no bavaglio
Rete numeri pari
Sbilanciamoci
Stop Rearm Roma
Sunia Roma
Transform! italia
Uds Roma
Udu Roma

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

La mobilitazione civile pro Gaza. E Venezia

Paolo Iannacone

Pronti a salpare verso Gaza, buon vento Global Sumud Flotilla!

Redazione

Castiglioncello: dal festival di Articolo 21 parte la richiesta per una una commissione parlamentare che chieda giustizia per Mario Paciolla. Il messaggio di sostegno alla Palestina

Redazione

Al Lido di Venezia lo striscione per chiedere di liberare Alberto Trentini

Redazione

“Palestina libera – Stop al genocidio”. Oltre 12mila persone al Lido di Venezia

Redazione

Nel cielo del Lido…

Don Nandino Capovilla
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.