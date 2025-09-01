Venezia 2025. Corteo pro Gaza. Vincenzo Vita: “Perché il buio del ‘900 non possa tornare”

0 0

“Articolo21 e l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico sono a questa bellissima iniziativa perché oggi è in corso un genocidio” – ha così affermato Vincenzo Vita presente all’affollata manifestazione, del 30 agosto svoltasi in piena mostra del cinema, a favore della Palestina libera – “Perché la caratteristica di questa nuova stagione autoritaria è di non volere che si sappia quello che succede, ragion per cui si oscura l’informazione e si cancella la memoria. Quella memoria che rende possibile fare confronti e capire che ciò che accade oggi non è del tutto inedito, che potrebbe cioè tornare quel buio del ‘900 che abbiamo rimosso…”

L’evento ‘Stop al genocidio – Corteo per la Palestina’ è stato organizzato da un comitato che riunisce oltre 200 associazioni insieme ai centri sociali del Nord Est. Si parla di più di 10.000 partecipanti. Oltre ai centri, alle associazioni come quella degli Artisti No Bavaglio, ai sindacati, l’evento è stato lanciato in particolare dal gruppo Venice4Palestine, fatto di tecnici e lavoratori dello spettacolo. Inoltre più di 1.500 sono stati gli artisti e i cineasti che lo scorso 22 agosto, hanno firmato un appello contro ciò che chiamano “genocidio” a Gaza e “crimine contro l’umanità “, il cui responsabile è Israele.

Da Rosi, a Toni Servillo, alle sorelle Rohrwacher, a Emanuela Fanelli, conduttrice della serata inaugurale della Mostra del cinema di Venezia, all’attore Michele Riondino, al fumettista Zerocalcare, all’attrice Valentina Bellè e alla regista Carolina Cavalli, sono queste alcune delle personalità dello spettacolo che hanno dato l’adesione. Diverse migliaia di persone hanno partecipato, un fiume che per ore ha invaso il Lido di Venezia al grido di “Palestina Libera”, arrivando a lambire pacificamente i dintorni del Palazzo del Cinema per poi tornare sui loro passi. Un indubbio successo.

