Pronti a salpare verso Gaza, buon vento Global Sumud Flotilla!

0 0

Pronti a salpare verso Gaza, la Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa umanitaria realizzata da un coordinamento internazionale di volontari, associazioni non governative e civili intende rompere il “blocco imposto da Israele” all’accesso via mare alla Striscia e portare aiuti al popolo palestinese. Da Genova partito un carico di derrate alimentari ma sono mobilitate moltissime alte città, volontari, associazioni, comitati. A Genova la vigilia della partenza è diventata sabato sera un grande evento di pace e solidarietà cui hanno partecipato circa 50mila persone.

Articolo 21 ha aderito all’iniziativa e parteciperà con Barbara Schiavulli che è imbarcata.

Buon vento da tutti noi!

Leggi anche

https://www.articolo21.org/2025/08/lesempio-di-pace-dei-camalli-di-genova-che-stanno-per-salpare-con-la-global-sumud-flotilla/

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21