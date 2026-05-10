I giornalisti europei celebrano l’Europa con un rinnovato impegno per la democrazia, la verità e l’unità

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In occasione della Giornata dell’Europa, le organizzazioni mediatiche e i giornalisti di tutto il continente, inclusa la Federazione europea dei giornalisti (EFJ), si uniscono per riaffermare il loro comune impegno a favore di un’Europa forte, democratica e unita.

L’Europa si trova ad affrontare sfide profonde e complesse. In un momento in cui le forze antidemocratiche stanno guadagnando terreno a livello globale e la disinformazione minaccia di erodere la fiducia nelle nostre società, il ruolo dei media indipendenti e pluralisti non è mai stato così essenziale.

L’Europa è più di un progetto politico o economico. È una promessa condivisa: di pace, libertà, democrazia e dignità umana. Per milioni di persone, rimane la garanzia più solida di un futuro sicuro, stabile e prospero in un mondo incerto. Oggi, questa promessa deve essere attivamente tutelata, rafforzata e rinnovata.

In qualità di giornalisti e professionisti dei media, riconosciamo la nostra responsabilità in questo momento. Una stampa libera e indipendente è un pilastro della democrazia. Fornendo informazioni professionali e basate sui fatti, promuovendo un dibattito aperto e chiedendo conto a chi detiene il potere, contribuiamo a garantire che i cittadini rimangano informati, coinvolti e responsabilizzati.

Perché la forza dell’Europa risiede nei suoi cittadini. Una cittadinanza informata e attiva è fondamentale per la resilienza delle nostre democrazie. Al di là dei confini, delle lingue e delle culture, la collaborazione e il dialogo sono gli strumenti che colmano le divisioni e costruiscono la comprensione reciproca.

In questa Giornata dell’Europa, celebriamo non solo i traguardi raggiunti dall’Europa, ma anche ciò che può diventare. Un’Europa che continua a battersi per la libertà e la solidarietà. Un’Europa che investe nell’informazione professionale e nella trasparenza. Un’Europa che considera la diversità un punto di forza e lavora collettivamente per una prosperità condivisa.

Ci appelliamo ai responsabili politici, alla società civile e ai cittadini affinché sostengano il giornalismo indipendente, anche tutelando il diritto d’autore e i diritti connessi e supportando modelli di business sostenibili che consentano ai media editoriali di mantenere redazioni solide, con giornalisti dotati di strumenti e formazione adeguati per svolgere il loro lavoro editoriale di interesse pubblico, difendere i valori democratici e contribuire in modo costruttivo a plasmare il futuro dell’Europa.

Firmato da:

Associazioni europee (7)

European Business Media (EBM)

Federazione europea dei giornalisti (EFJ)

Associazione europea dei media di riviste (EMMA)

Associazione europea degli editori di giornali (ENPA)

Consiglio europeo degli editori (EPC)

News Media Europe (NME)

Associazione mondiale degli editori di notizie (WAN-IFRA)

Associazioni nazionali di editori, giornalisti e organizzazioni di gestione collettiva (57)

Aikakausmedia – Associazione finlandese dei media delle riviste

Associazione Periodisti dell’UGT

Alleanza della stampa generale dell’informazione (APIG)

Associazione portoghese di impresa (API)

Associazione dei mezzi di informazione (AMI)

Associazione di riviste di informazione (ARI)

Associazione dei giornalisti professionisti (AJP)

Associazione lussemburghese dei giornalisti professionisti (ALJP) Associazione dei giornalisti albanesi (AJA)

Associazione dei giornalisti del Kosovo (AGK)

Associazione dei giornalisti europei (sezione albanese)

Associazione Online Vydavatelů (AOV)

Associazione degli editori di quotidiani di Atene (EIHEA)

Organizzazione di gestione collettiva delle pubblicazioni della Baltic Press (BPCMO) Associazione belga dei giornalisti (VVJ)

Associazione bielorussa dei giornalisti (BAJ)

Associazione dei giornalisti della Bosnia ed Erzegovina (BHJA)

Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)

Unione dei giornalisti della Catalogna (SPC)

CONEQTIA – Associazione di stampa professionale e contenuti multimediali Corint Media

Associazione degli editori cechi (ČUV)

Unione dei giornalisti danesi (DJ)

Pubblicazioni della stampa danese Organizzazione di gestione collettiva (DPCMO) Danske Medier

Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di

Associazione olandese dei giornalisti (NVJ)

Associazione dei giornalisti estoni (EAJ)

Associazione estone delle imprese di media (EML)

Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)

Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI)

Federación de Sindicatos de Periodistas- FeSP (Spagna)

Federazione Cultura e Mass Media FAIR-MediaSind Romania

Associazione tedesca dei giornalisti (DJV)

Associazione indipendente dei giornalisti georgiani (IAGJ)

Associazione dei giornalisti indipendenti della Serbia (IJAS)

Sindacato indipendente dei giornalisti e degli operatori dei media (Macedonia del Nord) Associazione dei giornalisti della Serbia (UNS)

Unione dei giornalisti della Serbia (SINOS)

Unione dei giornalisti della Turchia (TGS)

LA PRESSE.be

Riviste Irlanda

Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE)

Mediabedriftenes Landsforening (MBL)

Medianverband der freien Presse (MVFP)

Associazione nazionale dei giornalisti ungheresi (MUOSZ)

Unione Nazionale dei Giornalisti dell’Ucraina (NUJU)

NDP Newsmedia (NDP)

NewsBrands Ireland

Associazione dei media di informazione (NMA)

Media di informazione Finlandia

Unione norvegese dei giornalisti (NJ)

Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) Federazione panellenica dei sindacati dei giornalisti (PFJU)

Camera polacca degli editori di stampa (IWP)

Sindicato dos Jornalistas (SINJOR, Portogallo)

Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) Sindacato dei giornalisti della Repubblica Ceca

Associazione dei giornalisti (Polonia)

Associazione degli editori di media svedesi (TU)

Organizzazione di gestione collettiva delle pubblicazioni della stampa svedese (SPCMO) Unione dei giornalisti svedesi (SJF)

UGT FeSMC Settore Comunicazione e Cultura

Sindacato dei giornalisti croati (SNH)

Unione dei giornalisti di Cipro (UCJ)

Unione dei giornalisti in Finlandia

Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)

Vlaamse Nieuwsmedia e Magazines (VNM)

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