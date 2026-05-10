I giornalisti europei celebrano l’Europa con un rinnovato impegno per la democrazia, la verità e l’unità

In occasione della Giornata dell’Europa, le organizzazioni mediatiche e i giornalisti di tutto il continente, inclusa la Federazione europea dei giornalisti (EFJ), si uniscono per riaffermare il loro comune impegno a favore di un’Europa forte, democratica e unita.
L’Europa si trova ad affrontare sfide profonde e complesse. In un momento in cui le forze antidemocratiche stanno guadagnando terreno a livello globale e la disinformazione minaccia di erodere la fiducia nelle nostre società, il ruolo dei media indipendenti e pluralisti non è mai stato così essenziale.
L’Europa è più di un progetto politico o economico. È una promessa condivisa: di pace, libertà, democrazia e dignità umana. Per milioni di persone, rimane la garanzia più solida di un futuro sicuro, stabile e prospero in un mondo incerto. Oggi, questa promessa deve essere attivamente tutelata, rafforzata e rinnovata.
In qualità di giornalisti e professionisti dei media, riconosciamo la nostra responsabilità in questo momento. Una stampa libera e indipendente è un pilastro della democrazia. Fornendo informazioni professionali e basate sui fatti, promuovendo un dibattito aperto e chiedendo conto a chi detiene il potere, contribuiamo a garantire che i cittadini rimangano informati, coinvolti e responsabilizzati.
Perché la forza dell’Europa risiede nei suoi cittadini. Una cittadinanza informata e attiva è fondamentale per la resilienza delle nostre democrazie. Al di là dei confini, delle lingue e delle culture, la collaborazione e il dialogo sono gli strumenti che colmano le divisioni e costruiscono la comprensione reciproca.
In questa Giornata dell’Europa, celebriamo non solo i traguardi raggiunti dall’Europa, ma anche ciò che può diventare. Un’Europa che continua a battersi per la libertà e la solidarietà. Un’Europa che investe nell’informazione professionale e nella trasparenza. Un’Europa che considera la diversità un punto di forza e lavora collettivamente per una prosperità condivisa.
Ci appelliamo ai responsabili politici, alla società civile e ai cittadini affinché sostengano il giornalismo indipendente, anche tutelando il diritto d’autore e i diritti connessi e supportando modelli di business sostenibili che consentano ai media editoriali di mantenere redazioni solide, con giornalisti dotati di strumenti e formazione adeguati per svolgere il loro lavoro editoriale di interesse pubblico, difendere i valori democratici e contribuire in modo costruttivo a plasmare il futuro dell’Europa.
Firmato da:
- Associazioni europee (7)
- European Business Media (EBM)
- Federazione europea dei giornalisti (EFJ)
- Associazione europea dei media di riviste (EMMA)
- Associazione europea degli editori di giornali (ENPA)
- Consiglio europeo degli editori (EPC)
- News Media Europe (NME)
- Associazione mondiale degli editori di notizie (WAN-IFRA)
- Associazioni nazionali di editori, giornalisti e organizzazioni di gestione collettiva (57)
- Aikakausmedia – Associazione finlandese dei media delle riviste
- Associazione Periodisti dell’UGT
- Alleanza della stampa generale dell’informazione (APIG)
- Associazione portoghese di impresa (API)
- Associazione dei mezzi di informazione (AMI)
- Associazione di riviste di informazione (ARI)
- Associazione dei giornalisti professionisti (AJP)
- Associazione lussemburghese dei giornalisti professionisti (ALJP) Associazione dei giornalisti albanesi (AJA)
- Associazione dei giornalisti del Kosovo (AGK)
- Associazione dei giornalisti europei (sezione albanese)
- Associazione Online Vydavatelů (AOV)
- Associazione degli editori di quotidiani di Atene (EIHEA)
- Organizzazione di gestione collettiva delle pubblicazioni della Baltic Press (BPCMO) Associazione belga dei giornalisti (VVJ)
- Associazione bielorussa dei giornalisti (BAJ)
- Associazione dei giornalisti della Bosnia ed Erzegovina (BHJA)
- Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV)
- Unione dei giornalisti della Catalogna (SPC)
- CONEQTIA – Associazione di stampa professionale e contenuti multimediali Corint Media
- Associazione degli editori cechi (ČUV)
- Unione dei giornalisti danesi (DJ)
- Pubblicazioni della stampa danese Organizzazione di gestione collettiva (DPCMO) Danske Medier
- Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di
- Associazione olandese dei giornalisti (NVJ)
- Associazione dei giornalisti estoni (EAJ)
- Associazione estone delle imprese di media (EML)
- Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)
- Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI)
- Federación de Sindicatos de Periodistas- FeSP (Spagna)
- Federazione Cultura e Mass Media FAIR-MediaSind Romania
- Associazione tedesca dei giornalisti (DJV)
- Associazione indipendente dei giornalisti georgiani (IAGJ)
- Associazione dei giornalisti indipendenti della Serbia (IJAS)
- Sindacato indipendente dei giornalisti e degli operatori dei media (Macedonia del Nord) Associazione dei giornalisti della Serbia (UNS)
- Unione dei giornalisti della Serbia (SINOS)
- Unione dei giornalisti della Turchia (TGS)
- LA PRESSE.be
- Riviste Irlanda
- Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE)
- Mediabedriftenes Landsforening (MBL)
- Medianverband der freien Presse (MVFP)
- Associazione nazionale dei giornalisti ungheresi (MUOSZ)
- Unione Nazionale dei Giornalisti dell’Ucraina (NUJU)
- NDP Newsmedia (NDP)
- NewsBrands Ireland
- Associazione dei media di informazione (NMA)
- Media di informazione Finlandia
- Unione norvegese dei giornalisti (NJ)
- Österreichische Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) Federazione panellenica dei sindacati dei giornalisti (PFJU)
- Camera polacca degli editori di stampa (IWP)
- Sindicato dos Jornalistas (SINJOR, Portogallo)
- Syndicat de la presse indépendante d’information en ligne (Spiil) Sindacato dei giornalisti della Repubblica Ceca
- Associazione dei giornalisti (Polonia)
- Associazione degli editori di media svedesi (TU)
- Organizzazione di gestione collettiva delle pubblicazioni della stampa svedese (SPCMO) Unione dei giornalisti svedesi (SJF)
- UGT FeSMC Settore Comunicazione e Cultura
- Sindacato dei giornalisti croati (SNH)
- Unione dei giornalisti di Cipro (UCJ)
- Unione dei giornalisti in Finlandia
- Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)
- Vlaamse Nieuwsmedia e Magazines (VNM)