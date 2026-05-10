L’Efj rinnova l’appello al recepimento della Direttiva anti Slapp. Ecco la mappa dei “ritardatari”

Sebbene la direttiva anti-SLAPP abbia rappresentato un significativo passo avanti nella tutela dei giornalisti e dei media dalle azioni legali abusive, la sua attuazione a livello nazionale rimane allarmantemente incompleta. Pur essendoci alcuni esempi positivi, la maggior parte degli Stati è seriamente in ritardo e altri non hanno compiuto alcun progresso.

La Federazione europea dei giornalisti (EFJ) e i suoi partner del Media Freedom Rapid Response (MFRR) rivolgono un appello urgente agli Stati membri affinché dimostrino il loro impegno a favore della libertà dei media accelerando i processi legislativi e garantendo che le misure nazionali riflettano pienamente sia la lettera che lo spirito della Direttiva, nonché le garanzie sostanziali e procedurali previste dalle Raccomandazioni dell’UE e del Consiglio d’Europa. Un’attuazione parziale, ritardata o debole non garantirà una protezione efficace e potrebbe consentire il persistere di pratiche abusive nei confronti della stampa.

Le cause strategiche contro la partecipazione pubblica (SLAPP) sono azioni legali abusive utilizzate da individui o entità potenti per mettere a tacere giornalisti e organi di informazione, sovraccaricandoli di contenziosi costosi e dispendiosi in termini di tempo. Creando un effetto dissuasivo e imponendo una notevole pressione finanziaria, tali cause minacciano direttamente la capacità dei media di trattare questioni di interesse pubblico come la corruzione, i danni ambientali e le violazioni dei diritti umani.

Il caso della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galicia è uno degli esempi più lampanti di quanto possano essere dannose queste azioni. Al momento del suo assassinio nel 2017, la giornalista investigativa era stata citata in giudizio per diffamazione da ben 48 persone, molte delle quali influenti, tra cui alcuni personaggi che aveva indagato. Fu uccisa per rappresaglia a causa del suo lavoro, mentre il suo caso divenne un catalizzatore per le iniziative contro le SLAPP in Europa e per la creazione della Coalizione contro le SLAPP in Europa (CASE).

La direttiva anti-SLAPP dell’UE è stata adottata nell’aprile 2024 per proteggere giornalisti, media e società civile da tali cause legali, garantendo loro la possibilità di continuare a svolgere il proprio ruolo di controllo senza timore di intimidazioni legali. Tuttavia, la volontà dei paesi di recepire concretamente questa direttiva si è dimostrata limitata. In molti Stati membri, le autorità si rifiutano di riconoscere il problema delle SLAPP a livello nazionale. Solo pochi paesi hanno iniziato ad attuarla, come dimostra l’European Anti-SLAPP Monitor.

Francia e Malta si distinguono come i pochi paesi classificati come “parzialmente attuati”. Tuttavia, questi processi non sono stati ideali, poiché la “recepimento sommario” da parte del governo maltese tramite un avviso legale anziché attraverso un processo parlamentare è stata ampiamente criticata dalle parti interessate maltesi come un’occasione persa per un recepimento significativo che renda giustizia alla situazione delle vittime di SLAPP a Malta.

La maggior parte degli Stati membri, tra cui Belgio , Germania e Paesi Bassi , ha formalmente avviato il processo di recepimento. Sono state elaborate proposte legislative, che in alcuni casi hanno superato le fasi parlamentari. Tuttavia, nella maggior parte di questi paesi, permangono dubbi sul livello minimo di recepimento previsto nelle proposte di legge. Solo pochi paesi hanno esteso la protezione delle vittime di SLAPP anche ai casi senza elementi transfrontalieri. Ciò rappresenta un problema, poiché attualmente solo l’8,5% dei casi di SLAPP in Europa ha carattere transfrontaliero. Di conseguenza, la maggior parte delle persone colpite da SLAPP continua a trovarsi in una situazione di incertezza giuridica e con garanzie insufficienti.

Tra queste, la bozza di legge belga si distingue come una delle recepimenti più progressisti della Direttiva. Il suo approccio legislativo va oltre i requisiti minimi dell’UE, estendendo le tutele ai casi nazionali e introducendo importanti garanzie procedurali, come i meccanismi di archiviazione anticipata e le sanzioni contro i ricorrenti abusivi. Tuttavia, permangono importanti lacune, in particolare per quanto riguarda le SLAPP nei procedimenti penali, che potrebbero ancora consentire il protrarsi di alcune forme di molestia legale. L’estensione delle SLAPP al diritto penale è motivo di preoccupazione in diversi altri Stati membri in cui la diffamazione non è stata depenalizzata, per il timore che le garanzie anti-SLAPP nei casi civili inducano i ricorrenti a perseguire penalmente.

Allo stesso tempo, diversi paesi, tra cui l’Italia e l’Ungheria, non hanno ancora avviato il recepimento. Ciò solleva preoccupazioni circa i notevoli ritardi e la disomogeneità nella tutela delle persone vittime di azioni legali abusive in tutta Europa.

In alcuni casi, come in Portogallo , la scarsità di informazioni pubblicamente disponibili rende difficile valutare lo stato di attuazione, sollevando ulteriori preoccupazioni in merito a trasparenza e responsabilità.

Nel complesso, i risultati evidenziano un netto divario tra l’impegno politico e l’attuazione pratica. Sebbene in molti Stati membri si stiano compiendo progressi, il livello di protezione contro le SLAPP (azioni legali illegali contro i giornalisti) rimane incoerente in tutta Europa, con la scadenza ormai vicina e potenziali ripercussioni di vasta portata sui giornalisti e sul loro lavoro di interesse pubblico.

In occasione della scadenza odierna, il MFRR chiede un recepimento effettivo e urgente della Direttiva nel diritto nazionale, con solide garanzie per la libertà dei media. Incoraggiamo gli Stati membri ad attuare un’ampia gamma di misure che vadano oltre i limiti stabiliti nel recepimento e includano i casi nazionali nella definizione di SLAPP.

Desideriamo inoltre ribadire l’importanza del recepimento della Direttiva unitamente ai requisiti della Raccomandazione UE anti-SLAPP , adottata contestualmente, nonché alla Raccomandazione del Consiglio d’Europa per contrastare l’uso delle SLAPP, che offre una protezione più ampia a giornalisti, media e società civile. Infine, invitiamo i paesi candidati a impegnarsi concretamente in questo processo e ad avviare l’applicazione della Direttiva nell’ambito del loro percorso di adesione all’UE.

MFRR esorta gli Stati membri e i paesi candidati a istituire, in consultazione con le organizzazioni della società civile, meccanismi per monitorare i casi di SLAPP e valutare l’efficacia della direttiva, nonché meccanismi di sostegno per garantire che le vittime di SLAPP possano ottenere il supporto legale e finanziario di cui necessitano. Le organizzazioni mediatiche, la società civile e i responsabili politici devono collaborare per contrastare le SLAPP e difendere il giornalismo di interesse pubblico.

In futuro, la Commissione europea dovrebbe monitorare attentamente i progressi e essere pronta ad adottare rapide misure di infrazione laddove gli Stati membri non rispettino gli obblighi. La direttiva deve garantire ampie tutele in tutto il blocco, anziché creare un quadro frammentato in cui le garanzie dipendano dai confini nazionali. Ciò dovrebbe avvenire promuovendo un coinvolgimento significativo dei media e della società civile.

Il recepimento della direttiva anti-SLAPP è un passo fondamentale per la salvaguardia della libertà dei media e del diritto alla partecipazione pubblica, e gli Stati membri devono garantire un recepimento tempestivo ed efficace che sia utile ai media e alla società civile sia a livello nazionale che in tutta l’UE.