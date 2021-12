Lettera di D’Ubaldo al nuovo Procuratore di Roma. Preoccupazioni sull’ultimo decreto

0 0

Messaggio di buon lavoro al nuovo Procuratore di Roma da parte del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, che nel contempo sottolinea la necessità di trovare soluzioni dopo i problemi causati dall’entrata in vigore del decreto sulla presunzione d’innocenza. Di seguito la lettera.

“Al nuovo procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, formulo i migliori auguri di buon lavoro per un incarico tanto importante quanto delicato e prestigioso – ha detto Guido D’Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio – La nomina arriva in un momento molto particolare per l’informazione, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto sulla “presunzione di innocenza” che rischia di essere un clamoroso tappo all’informazione giudiziaria e un bavaglio per i cronisti, come dimostra la brusca interruzione del flusso di informazioni anche da parte delle forze dell’ordine. Auspichiamo che nella sua applicazione, la bussola della Procura di Roma sia orientata dal buon senso e dalla tutela di una garanzia primaria e sancita dall’articolo 21 della Costituzione, baluardo del diritto dei cittadini di essere informati”.

(Nella foto Guido D’Ubaldo)

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21