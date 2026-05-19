Una destra sempre più aggressiva, razzista, volgare. Urgono risposte.

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Seminatori d’odio, di disumanità, di disprezzo. Il vice presidente del Consiglio Salvini e i suoi reggi coda editori e direttori di giornali resteranno nella storia di questo Paese per aver tentato di abbrutire la vita quotidiana di cittadini che nella stragrande maggioranza amano

la convivenza, favoriscono l’accoglienza, sono disponibili all’aiuto reciproco. Ai loro sproloqui contro Salim El Koudri la popolazione di Modena ha dato la risposta che meritano i fomentatori d’odio. Loro che non hanno avuto un briciolo di pietà per il trentunenne italiano sofferente di problemi psichiatrici, che addirittura avrebbe voluto arruolarsi nella Nato, non hanno degnato della loro ‘disinteressata’ attenzione Bakary Sako, il trentacinquenne maliano, prossimo padre, assassinato brutalmente a Taranto da piccoli delinquenti mentre andava a lavorare. Verso quale Italia ci guideranno questi signori se malauguratamente otterranno il voto per governare altri cinque anni? Corsa verso il voto che è partita in due modi diversi: la propaganda a tutto campo della premier Meloni; il nuovo attacco alla Costituzione con il progetto di legge elettorale che, se passasse, scardinerebbe la democrazia parlamentare concedendo ad una sola formazione o alleanza politica tutto il potere, comprese le nomine delle più alte cariche dello Stato. Su questo punto basta rileggere l’allarme lanciato da

Zagrebelsky e da oltre 150 costituzionalisti oltre che dalle decine migliaia di firme di cittadini che lo hanno già sottoscritto. Quanto alla Meloni, propone di sé mille facce diverse, come fece il suo maestro Berlusconi: donna del popolo che va al mercato, leader sprezzante in Parlamento, ruvida comiziante, a fianco a Mattarella quando le conviene (come a Modena), alone da prestigio internazionale, costruito nel silenzio sul genocidio dei palestinesi, su Francesca Albanese (neppure dopo che i giudici americani le hanno dato ragione su tutto), sulla flotilla con a bordo decine di italiani bloccata in acque internazionali da Israele. Propaganda, propaganda, mentre i redditi sono i più bassi d’Europa, il welfare viene scardinato, l’occupazione è sempre più precaria. Ma siccome tutto questo non basta ancora, ecco che la sua maggioranza si presenta in Senato con la faccia ancor più sprezzante verso i poveri, i disabili, gli anziani. È stato proposto un emendamento alla legge finanziaria perché chi è costretto in casa da patologie gravi ottenga solo le cure, ma non più il sostegno economico per l’assistenza personale in materia di igiene personale, deambulazione, alimentazione. Se mai questa vergogna venisse approvata, che ne sarà di chi non ha possibilità finanziarie proprie? Infine la corsa al riarmo con spese folli, a scapito di tutto il resto, e la collocazione internazionale. Ma davvero continueremo a stare al fianco e a sostenere due guerrafondai come Trump e Netanyahu che si comportano come padroni incontrastati del mondo, sprezzanti dell’Onu, violando il diritto internazionale, sfidando la corte penale internazionale, conquistando con bombe e missili territori di altri, addirittura preannunciando altre guerre e invasioni? E da quale parte dell’Europa verremmo a trovarci? Troppo presto per cominciare a preoccuparci? Io temo che siamo già in ritardo e che finalmente la sinistra e la democrazia dovrebbero avere una voce unitaria, alta e autorevole.

(Nella foto il ministro Matteo Salvini)

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