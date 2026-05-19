La marina israeliana ha intercettato di nuovo almeno 32 barche della Flotilla al largo di Cipro

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La marina israeliana ha bloccato di nuovo la spedizione della Global Sumud Flotilla. Finora almeno 32 barche sono state intercettate in acque internazionali al largo di Cipro e diverse persone a bordo sarebbero state arrestate, tra loro ci sono anche 13 italiani. Maria Elena Delia, portavoce del gruppo italiano, dice che la marina israeliana potrebbe portarli ad Ashdod, in Israele. Le barche che non sono state intercettate stanno proseguendo la navigazione, ma in serata la Global Sumud Flotilla ha scritto che l’operazione era ancora in corso.

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