Giornalismo sotto attacco in Italia

L’insostenibile retorica (con errori) di Tommaso Cerno

Articoli
Redazione
0 0
“Salim non era un radicalizzato, non ha fatto nulla di premeditato per affermare la supremazia di una religione. Ma lo stava per fare?’ Nel ‘Due di picche’ dedicato oggi alla gravissima vicenda di Modena, Tommaso Cerno mette in fila una sequenza di pesanti domande retoriche: ‘Il fatto di non essere radicalizzato non sarà un’aggravante?’ E ancora: ‘Se anche oggi non attribuisce ad Allah il motivo di quel gesto, in fondo non è proprio lì che andava a rifugiarsi, come è già successo in Francia e in Germania, e come forse tra poco succederà di nuovo in Italia?’ Tanti ipocriti punti interrogativi per fomentare sentimenti di ostilità verso gli immigrati e contrastare ogni prospettiva di integrazione. Cerno è lo stesso giornalista che ieri, da direttore de ‘Il Giornale’, ha firmato un editoriale intitolato ‘La seconda degenerazione’, e che in tutta la settimana scorsa non ha trovato modo di spendere una parola, nella sua rubrica quotidiana su Rai2, per l’uccisione a Taranto di Bakari Sako, l’immigrato proveniente dal Mali. La Carta di Roma, il protocollo varato dal giornalismo italiano una quindicina di anni fa, non chiede di riservare ai migranti un trattamento di favore, ma di dare lo stesso risalto a vicende della stessa gravità, indipendentemente dal colore della pelle. Chi non lo fa soffia sul razzismo. Ancor meno accettabile è che questo avvenga sulla stessa rete che anni fa, con ‘Non solo nero’, aprì la strada ad un’informazione Rai finalmente attenta ai migranti e ai nuovi italiani. Il servizio pubblico non può tradire se stesso a questo modo”. Lo dichiara Roberto Natale, Consigliere di amministrazione Rai.

Iscriviti alla Newsletter di Articolo21

Related Post

Trump e Meloni, basta con le parole, serve iniziativa di lotta

Giuseppe Giulietti

Non sono state uccise due prostitute, sono state uccise due donne!

Luciana Esposito

La marina israeliana ha intercettato di nuovo almeno 32 barche della Flotilla al largo di Cipro

Redazione

“Voci di resistenza”: nel suo nuovo libro Antonella racconta donne e diritti nell’era di Trump

Stefanella Campana

Il ministro Matteo Salvini fomentatore d’odio

Loris Mazzetti

Sperlongaland, la “repubblica autonoma” dove la corruzione non fa paura

Graziella Di Mambro
Articolo21
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo fornirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.