Omaggio alla panchina della memoria posta un anno fa nel Ghetto di Roma

Un omaggio al giornalista Eduardo Ricchetti e ai tipografi Amedeo Fatucci, Leo Funaro e Pellegrino Vivanti, catturati nel rastrellamento nazista nel ghetto di Roma il 16 ottobre 1943 e mai più tornati. Lo ha reso oggi pomeriggio il Presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Giuseppe Giulietti, recandosi sulla panchina posta un anno fa al Ghetto di Roma su iniziativa di Articolo 21 e dell’associazione Le ali delle notizie. Una scelta per non dimenticare alcuna delle vittime dell’Olocausto e per sottolineare il valore della libertà di espressione quale diritto inalienabile degli uomini.