Zavoli. Fnsi: “aveva nel cuore la Costituzione”

“Aveva nel cuore la Costituzione, la libertà di informazione, il servizio pubblico e il rispetto per le parole che, nelle sue inchieste, non si sono mai trasformate in pietre..”

cosi Raffaele Lorusso e Beppe Giulietti, segretario e presidente della federazione della stampa, hanno ricordato Sergio Zavoli.

“Sino alla fine non ci ha mai fatto mancare i suoi consigli e lo sprone a difendere l’articolo 21 della Costituzione da vecchie e nuove insidie. Fu proprio lui inaugurare la fondazione Paolo Murialdi e a ricordare la necessità di salvaguardare quello spirito critico senza il quale non possono esistere il libero giornalismo e lo stesso ordinamento democratico”

Di intesa con i suoi familiari, gli amici, l’Usigrai, troveremo il modo migliore per ricordarlo e per trasmettere la sua lezione ai più giovani,