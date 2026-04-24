Le Università per Giulio Regeni: grande successo per film e incontro

Grande successo per il dittico di appuntamenti su Giulio Regeni organizzati ieri e oggi dall’Università di Parma. L’Ateneo ha infatti aderito all’iniziativa nazionale Le università per Giulio Regeni, promossa dalla senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo a dieci anni dalla scomparsa in Egitto del giovane ricercatore: 76 università, 15 mila persone coinvolte per due mesi di incontri e proiezioni sulla libertà di ricerca.

Ieri sera tutto esaurito al Cinema Astra per la proiezione del documentario Giulio Regeni. Tutto il male del mondo, alla presenza dell’avvocata della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini. Una serata ad alta intensità emotiva, seguita dal pubblico con grande partecipazione. La proiezione è stata preceduta dai saluti del Prorettore dell’Università di Parma Simone Baglioni, dell’Avvocata Ballerini e di Michele Pizzarotti, e dai contributi video della famiglia Regeni e del regista Simone Manetti. Dopo il film l’Avvocata Ballerini ha dialogato con la docente dell’Università di Parma Michela Semprebon e con il pubblico, che ha fatto domande sul caso e sul percorso giudiziario in atto.

Affollato anche l’incontro che questa mattina ha avuto per protagonista l’Avv. Ballerini all’Università di Parma, nel Plesso San Francesco, nell’ambito del corso in Sociologia generale. L’incontro, moderato sempre dalla docente Michela Semprebon, è stato aperto dai saluti del Prorettore Simone Baglioni, del Vicesindaco Lorenzo Lavagetto in rappresentanza dell’Amministrazione comunale e di Michele Pizzarotti.

A entrambi gli appuntamenti hanno partecipato Umberto e Maria Ginevra Alpi, cugini della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi uccisa in Somalia nel 1994 con l’operatore tv Miran Hrovatin.

Le iniziative su Giulio Regeni si sono svolte nell’ambito del progetto IN ITINERE [un percorso] WorK IN ProGRESS di Michele Pizzarotti e sono state parte della rassegna L’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile 10 giorni di incontri, proiezioni di film, presentazioni di volumi, dibattiti, tutti uniti dal fil rouge dei diritti umani. Primo appuntamento il 14 aprile sul percorso di accertamento della verità in Argentina dal Golpe militare del 1976; il 21 aprile focus sul caso di Federico Aldrovandi a vent’anni dalla morte (un caso che è divenuto simbolo della lotta per i diritti e la giustizia), anche questo nell’ambito del progetto IN ITINERE [un percorso] WorK IN ProGRESS di Michele Pizzarotti; il 22 aprile I diritti umani e la lotta per la libertà del popolo iraniano, commemorazione promossa dagli studenti iraniani e dalle studentesse iraniane dell’Università di Parma; infine film e incontro su Giulio Regeni.

Tutti gli eventi della rassegna hanno fatto registrare grande partecipazione, a testimonianza dell’attenzione e dell’interesse del pubblico per un tema cruciale, di civiltà, com’è quello dei diritti umani.