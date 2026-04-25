Giornalismo sotto attacco in Italia

Siamesi

Opinioni
Massimo Marnetto
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Dopo un complicato parto, sono nati i decreti-siamesi. Uno per la sicurezza, ma viziato dalla mancanza congenita di una procedura di rimpatrio compatibile con la Costituzione; l’altro concepito apposta per donargli l’organo della sanatoria. Morale: abbiamo degli incapaci che guidano il Paese per mancanza di formazione. Si vantano di essere come noi. Ma è come se un autista si trovasse all’improvviso alla guida di un aereo. E improvvisasse manovre azzardate, sempre a un pelo dallo schianto. Altro che egemonia culturale: questi non sanno nemmeno scrivere le leggi. Non voglio al Governo quelli come me, ma persone molto più capaci di me, che sappiano guidare un Paese complicato. Sono stanco di questi pericolosi dilettanti.

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