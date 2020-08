I profughi hanno precisi diritti, ma le nostre istituzioni li violano ogni giorno

La constatazione che non esiste una politica umana verso i profughi mi dà la nausea. Notare che le istituzioni e le personalità politiche di sinistra e di destra, stranamente complici, nutrono solo la volontà di porre barriere insormontabili davanti a chi fugge da crisi umanitarie mi toglie ogni speranza nel futuro della civiltà. Vedere ancora una volta che i rifugiati sono destinati a essere respinti verso le stesse realtà di persecuzione cui si sono sottratti annienta anche l’ultimo briciolo della mia stima verso chi ci governa e chi vorrebbe governarci. Assistere ancora alla sottoscrizione di accordi fra l’Italia e nazioni in cui i diritti umani non esistono, mentre l’Unione europea si gira dall’altra parte mi rivela che non cambieremo mai, perché siamo crudeli, egoisti e indifferenti. E commettiamo crimini contro l’umanità.